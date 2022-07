Liga MX Torneo Apertura 2022

Toluca logró una valiosa victoria 2-1 sobre Santos en la jornada 4 del Torneo Apertura 2022 en el Nemesio Diez.

El partido arrancó con un claro dominio del Toluca que logró tomar ventaja a los 11 minutos con un penal que Leo Fernández mandó al fondo para el 1-0, eso no fue todo ya que al 25 Jordan Sierra apareció para poner el 2-0, los Diablos Rojos dominaban, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Santos intentaba responder, Toluca bajó un poco la intensidad y al 76 le costó cuando Hugo Isaac Rodríguez descontó por los Guerreros, aunque el empate ya no llegó.

Con esta victoria Toluca arribó a 9 puntos colocándose como co-líder, mientras Santos se estancó en 4 unidades. En actividad de la jornada 5 de la Liga MX, los Diablos Rojos visitarán al León el martes, mientras los Guerreros no tendrán actividad a media semana. Toluca 2-1 Santos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Toluca vs Santos 2-1 Torneo Apertura 2022

