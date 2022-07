[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Real Madrid 2-2 Amistoso Internacional 2022

Amistosos

El América finalmente cerró su gira por los Estados Unidos con un merecido empate 2-2 ante el Real Madrid en el Oracle Arena.

El partido arrancó con un América impresionante volcado al ataque y apenas a los 4 minutos Miguel Layún sacó un tiro «mordido» que le cayó a Henry Martín que no perdonó el 1-0, tras eso las Águilas seguían dominando a un Real Madrid que no podía reaccionar, al 14 Alejandro Zendejas sacó disparo que pasó apenas por un lado, al 22 el Real Madrid encontró el empate con un impresionante disparo de Karim Benzema, tras eso los Merengues empezaron a dominar, pero sin demasiada claridad, al 40 otra vez Benzema sacaba disparo peligroso, al descanso no había más.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, pero a los 8 minutos un polémico penal de Reyes a Lucas Vázquez le permitió a Eden Hazard poner al frente al Real Madrid que pasó a dominar totalmente las acciones, al 64 Ceballos sacó bombazo que Jiménez salvó, parecía que el tercero podría llegar en cualquier momento, pero al 77 otro polémico penal ahora sobre Fidalgo le permitió al mismo Álvaro Fidalgo anotar el empate tras una segunda oportunidad después de que se repitiera el primer cobro tras un claro movimiento de Lunin, el Madrid se fue con todo, pero el gol del triunfo no llegó.

Así, el América ahora se concentrará en su duelo ante el León en la jornada 6 de la Liga MX, mientras que los Merengues se medirán a la Juventus el sábado en su último duelo en los Estados Unidos. América 2-2 Real Madrid.

