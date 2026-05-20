América vs Gotham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales CONCACAF W Champions Cup 2026

Liga MX Femenil

¡Las campeonas de México van por la gloria internacional! Este miércoles, el América Femenil buscará su boleto a la Gran Final de la Concacaf W Champions Cup cuando enfrente al poderoso Gotham FC de Estados Unidos en el Estadio Hidalgo, en un duelo que promete intensidad, talento y muchísimo drama.

Las Águilas llegan con la confianza por las nubes después de conquistar la Liga MX Femenil, mientras que el conjunto estadounidense arriba como uno de los clubes más fuertes de toda la NWSL. Todo está servido para una auténtica batalla por el pase a la final continental.

América Femenil llega inspirado tras conquistar la Liga MX

El equipo dirigido por Ángel Villacampa atraviesa probablemente el mejor momento de toda su historia reciente. Después de años de quedarse cerca, las azulcremas finalmente rompieron fantasmas al derrotar con autoridad 3-0 a Rayadas para levantar el título del Clausura 2026.

Ese campeonato no solo confirmó el crecimiento deportivo del club, sino que también elevó la ambición dentro de Coapa. Ahora, el objetivo es mucho más grande: demostrar que el fútbol mexicano puede competir y dominar a nivel internacional.

La gran fortaleza del América ha sido su equilibrio colectivo. Las Águilas llegan con confianza ofensiva, presión alta y una plantilla que ha aprendido a competir en partidos de máxima exigencia.

Además, aunque el encuentro se dispute en Pachuca, la presencia de afición americanista podría convertir el Hidalgo en una especie de localía azulcrema.

Gotham FC quiere imponer el poder de la NWSL

Pero enfrente estará un auténtico gigante del fútbol femenil norteamericano. Gotham FC llega como uno de los equipos más físicos, intensos y talentosos de toda la NWSL.

El conjunto estadounidense viene de derrotar 2-0 al Seattle Reign el pasado viernes y aprovechó el fin de semana para mantener frescas a varias de sus figuras pensando específicamente en este duelo internacional.

La experiencia internacional y el ritmo competitivo de la liga estadounidense podrían convertirse en factores clave durante el partido, especialmente si el encuentro se vuelve físico y de ida y vuelta.

Gotham sabe perfectamente que eliminar al actual campeón mexicano sería un golpe de autoridad rumbo al título continental.

Un choque de estilos en el Estadio Hidalgo

El partido promete ser muy cerrado desde el inicio. América intentará imponer posesión y dinámica ofensiva, mientras que Gotham buscará aprovechar su intensidad física y velocidad al espacio.

La clave podría estar en quién controle mejor la presión emocional del encuentro. América llega impulsado por el reciente campeonato, pero también con el desgaste de semanas muy intensas. Gotham, por su parte, arriba más descansado y acostumbrado a este tipo de escenarios internacionales.

Pronóstico América Femenil vs Gotham FC

Se espera una semifinal sumamente equilibrada y con momentos de mucha tensión. América llega motivado por el título local y con la ilusión de seguir haciendo historia, mientras que Gotham tiene el poderío suficiente para competirle de tú a tú.

Nuestro pronóstico: creemos que el impulso anímico de las Águilas y el apoyo de la afición terminarán marcando diferencia en un partido muy parejo. Victoria del América Femenil 2-1 para avanzar a la Gran Final de la Concacaf W Champions Cup. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 20, 2026