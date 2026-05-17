América vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Liga MX Femenil Clausura 2026

Written by: mayo 17, 2026 Liga MX Femenil

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América vs Rayadas

¡Día de campeona en la Liga MX Femenil! Este domingo se define todo en la Vuelta de la Gran Final. Las Águilas del América reciben a las Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, y el ambiente va a estar a tope porque la afición azulcrema ya agotó todos los boletos para buscar una remontada histórica. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Águilas como Rayadas saben que no hay margen de error, solamente una podrá quedarse con el título, mientras la otra se irá con el siempre amargo sabor del subcampeonato.

La presión es máxima para el América. Perdieron la ida 1-0 en Monterrey y las dudas han vuelto. Las estadísticas son dolorosas: de las últimas ocho finales de la liga, las Águilas han jugado siete, pero ¡solo han podido ganar una! La afición está frustrada y el equipo urge de su tercera estrella, una deuda que arrastran desde 2023. Hoy están obligadas a salir a matar o morir desde el primer minuto, porque cualquier empate global le da el título a las regias.

Por su parte, las Rayadas tienen el escenario perfecto. Llegan con la ventaja, saben manejar la presión y tienen una plantilla experta en cerrar eliminatorias. El equipo de Monterrey buscará desesperar al América, jugar con su reloj y aprovechar los espacios que dejen las azulcremas al irse con todo al frente.

Es el partido del año: ¿pesará la malaria del América en las finales o las Águilas firmarán una remontada de época ante su gente?

Nuestro pronóstico: Las Águilas finalmente borrarán los fantasmas, no será un duelo fácil, pero las vemos ganando 3-1 y proclamándose campeonas. ¿Cuaĺ es el tuyo?

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