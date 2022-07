Gran Premio de Hungría EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Llegamos a la «última» carrera de esta primera mitad de la temporada 2022 en la Formula 1 con el Gran Premio de Hungría que se celebrará este domingo 31 de julio donde Charles Leclerc buscará aprovechar su posición de salida para recortar distancia con un Max Verstappen que no se vio nada bien el día de ayer, pero George Russell y Carlos Sainz también saldrán con la misión de llevarse la victoria en el Hungaroring.

Hora y Canal Gran Premio de Hungría 2022

Sede: Hungaroring, Mogyoród, Hungría

Hora: 3:00 pm de Europa. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Hungría en VIVO

George Russell consiguió su primera pole position en la F1 en el Gran Premio de Hungría de 2022 para mantener a raya a los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen comenzará décimo en la parilla tras sufrir una pérdida de potencia en la Q3.

Después de una última sesión de entrenamientos húmedos dirigida por Nicholas Latifi, la calificación se llevó a cabo en condiciones secas. La Q1 fue encabezada por Mercedes, Lewis Hamilton aprovechó la evolución de la pista para liderar a su compañero de equipo George Russell. Los pilotos continuaron acelerando en la Q2, donde Verstappen superó a Leclerc.

En la Q3, Verstappen se quedó desesperado por una pérdida de potencia, y con los Ferrari en la pole provisional, solo pudo ver cómo se desvanecían sus esperanzas de lograr la pole. Russell, sin embargo, causó un gran impacto en la Scuderia con una vuelta de 1m 17,377s que mantuvo a raya a Carlos Sainz por 0,044s, y a Charles Leclerc tercero por casi dos décimas.

Lando Norris se clasificó en la segunda fila mientras que Esteban Ocon compartirá la tercera fila con su compañero de equipo alpino Fernando Alonso.

Mientras tanto, Lewis Hamilton fue séptimo y su ex compañero de equipo Valtteri Bottas se clasificó octavo, para dejar a Daniel Ricciardo noveno y Verstappen en una desafortunada P10.

Sergio «Checo» Pérez de Red Bull fue una eliminado sorpresivamente en la Q2 en P11: Pérez se sintió frustrado por golpear el tráfico en su esfuerzo final. Zhou Guanyu estaba complacido con su actuación en la P12 para Alfa Romeo, mientras que Kevin Magnussen ocupó la P13 en el Haas mejorado, aunque fue el piloto que provocó la ira de Pérez.

Lance Stroll se conformó con el puesto 14, y Mick Schumacher fue último en la Q2, ya que está listo para comenzar el GP de Hungría en el puesto 15 provisional.

Yuki Tsunoda se perdió la Q2 por 0,035 s cuando se clasificó en el puesto 16, por delante de Alex Albon de Williams y Sebastian Vettel de Aston Martin en P18. Pierre Gasly perdió debido a los límites de la pista y se clasificó 19º para convertirlo en una doble eliminación de Q1 para AlphaTauri y la estrella de la FP3 Nicholas Latifi completó la clasificación gracias a un error en la última curva.

Después de una actuación dolorosa en Francia, Ferrari ha dado sus primeros pasos hacia la redención, mientras que Mercedes parece estar de vuelta para pelear por triunfos, mientras que Red Bull tendrá mucho que mejorar con sus dos pilotos que saldrán muy lejos de los punteros y tendrán mucho que superar si quieren pelear por un podio antes de irse a la pausa de media temporada.

