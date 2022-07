Manchester United vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2022

Amistosos

Foto: @RayoVallecano

Buen partido nos espera este domingo 31 de julio en otro amistoso internacional donde el Manchester United cerrará esta pretemporada y lo hará frente a su afición con el objetivo de quedarse con el triunfo al recibir a un Rayo Vallecano que intentará hacer un duelo digno y aprovechar al máximo esta visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Rayo Vallecano

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: MUTV

Manchester United vs Rayo Vallecano en VIVO

El cuadro del Manchester United estará cerrando su pretemporada rumbo a su debut en la Premier League el próximo domingo ante el Brighton, en duelo que marcará el inicio de la era de Erik ten Hag que quiere devolver al equipo a los primeros planos.

Los Red Devils vienen de un amargo descalabro apenas el día de ayer cuando se midieron al Atlético de Madrid en otro amistoso siendo superados 1-0.

Por su parte, el Rayo Vallecano también está afinando detalles ya rumbo a su debut en LaLiga de España en un par de semanas donde se medirá al Barcelona, así que debe llegar concentrado desde la primera fecha.

Los Rayistas tuvieron su último duelo el pasado miércoles venciendo 2-1 al Leganés, unos días antes habían igualado 2-2 ante el Birmingham City en una gira que tuvieron por Reino Unido.

Tanto el Manchester United como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de afinar ya los últimos detalles ahora que estamos a unos días de iniciar sus temporadas. Este duelo tendrá también el atractivo del posible regreso de Cristiano Ronaldo con los Red Devils tras la polémica del verano donde se especulaba de su posible salida. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Rayo Vallecano.

