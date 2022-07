“No me salía un pase”: La confesión de Darwin Núñez en su llegada al Liverpool

Noticias

Darwin Núñez fue la gran figura del Liverpool este sábado cuando vencieron por 3-1 al Manchester City por la final de la FA Community Shield. El delantero charrúa fue el autor de uno de los goles, además participó en el gol de Mohamed Salah.

Luego del compromiso, el uruguayo atendió a ‘ESPN’ y reveló que los primeros días desde su llegada a Anfield fueron complicados. Sin embargo, también contó que el apoyo de sus compañeros y una charla con el extremo egipcio han hecho todo más fácil.

«Las primeras semanas me sentía muy nervioso, no me salía un pase, por ejemplo. Fue muy difícil adaptarme las primeras semanas con el equipo. Pero, a medida que fueron pasando los tiempos, ellos me hicieron sentir cómodo», expresó.

«Tuve una charla con Salah que me ayudó muchísimo, con los brasileños, con Luis Díaz, que hace poco que está aquí también. Es muy difícil llegar a un club como el Liverpool y que no sientas esa presión. La verdad que yo sentí esa presión, el mister me habló muchísimo, siempre me está dando para delante y me ha dado la confianza. Y yo tengo que responderle la confianza dentro del campo», terminó.

