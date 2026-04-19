Written by: abril 19, 2026 Ligas Europeas

Crystal Palace vs West Ham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 Premier League 2025-26

Crystal Palace vs West Ham

¡El lunes se viste de derbi en Londres! Este lunes, el Crystal Palace recibe al West Ham en Selhurst Park y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto las Águilas como los Hammers saben que estamos ya en la recta final de la temporada y es momento de apretar buscando sus respectivos objetivos.

Las ‘Águilas‘ llegan con la moral por las nubes tras meterse a las semifinales de la Conference League; están a solo 270 minutos de otro trofeo europeo. Sin embargo, el desgaste físico es real y Oliver Glasner podría sufrir las bajas de piezas clave como Wharton y Lacroix.

Por otro lado, llega el West Ham de Nuno Espírito Santo. Los ‘Hammers’ vienen de golear 4-0 a los Wolves, un resultado que los sacó de la zona roja y hundió al Tottenham. Llegan descansados, motivados y con la puntería afinada. Saben que una victoria en Selhurst Park sería un paso gigante hacia la salvación. 

¿Podrá el Palace mantener su invicto en casa o el West Ham aprovechará la fatiga europea de su rival?

Nuestro pronóstico: La frescura física de los visitantes marcará la diferencia. Gana el West Ham 2-1. ¿Cuál es el suyo?

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