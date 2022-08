Brentford vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 13 de agosto siguiendo con la jornada 2 de la Premier League 2022-2023, cuando el Brentford busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria les permita demostrar que pueden competir ante cualquier rival, pero recibirán a un Manchester United que está urgido de ganar en el Gtech Community Stadium.

Hora y Canal Brentford vs Manchester United

Sede: Gtech Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Brentford vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Brentford tiene la misión principal de mantener la categoría y a partir de ahí soñar con algo más, empezaron la temporada bien, pero saben que su gran fortaleza debe estar en casa frente a su afición, por lo que buscarán sumar el botín completo.

Las Abejas tuvieron un buen debut en la temporada la semana pasada cuando visitaron al Leicester City en un duelo que perdían 2-0, pero con goles de Ivan Toney y Josh Dasilva firmaron el 2-2 final.

Por su parte, el Manchester United está empezando una nueva era de la mano de Erik ten Hag que quiere devolver al equipo a los primeros planos, pero su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha intentarán calmar la presión.

Los Red Devils vienen de un amargo descalabro en la jornada inaugural cuando recibieron al Brighton siendo superados 1-2, en duelo donde Cristiano Ronaldo ingresó de cambio y poco pudo hacer.

Tanto el Brentford como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza en este inicio de temporada. Los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero las Abejas están en casa y querrán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brentford vs Manchester United.

Brentford vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2022-2023

