Manchester City vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2022-23

Abrimos las emociones de este sábado 13 de agosto en la jornada 2 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita debut en casa con las tres unidades demostrando su calidad, pero tendrán que recibir a un Bournemouth que saldrá motivado listo para sorprender en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Bournemouth

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Manchester City vs Bournemouth en VIVO

El cuadro del Manchester City tiene la misión de llevarse el título de la competencia y cualquier otro resultado sería un fracaso para los comandados por Pep Guardiola, por lo que saben que no hay margen de error.

Los Citizens tuvieron un buen debut en la temporada el pasado domingo cuando visitaron al West Ham logrando superarlos 0-2 con doblete de Erling Haaland que empezó a demostrar su calidad.

Por su parte, Bournemouth tiene como objetivo el mantener la categoría y empezaron con el pie derecho, pero saben que el duelo de este sábado será un buen parámetro de cara a lo que viene.

The Cherries viene de un gran partido de debut la semana pasada cuando recibieron al Aston Villa logrando superarlos 2-0 con anotaciones de Jefferson Lerma y Kieffer Moore.

Tanto el Manchester City como el Bournemouth saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, aunque la realidad es que los Citizens son amplios favoritos para llevarse el triunfo, sería una sorpresas si las Cerezas salen, incluso, con el empate en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Bournemouth.

Manchester City vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2022-23

