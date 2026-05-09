Manchester City vs Brentford EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Prohibido fallar en el Etihad! El Manchester City recibe al Brentford en una final adelantada por la Premier League y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Citizens se mantienen a 5 puntos de la cima con un partido pendiente, por lo que no tienen margen de error, pero las Abejas sueñan con competencias europeas y actualmente marchan séptimos de la tabla.

Tras el increíble empate 3-3 ante el Everton, donde Jeremy Doku salvó el resultado en el último suspiro, los de Pep Guardiola ya no dependen de sí mismos. Están a cinco puntos del Arsenal y cada minuto cuenta. El City vuelve a su fortaleza, donde no pierde desde agosto del año pasado, y con un Erling Haaland que ya suma 25 dianas en el torneo.

Pero ojo, que el Brentford de Keith Andrews recuperó la memoria y viene de golear al West Ham. Las ‘Abejas’ son especialistas en marcar goles en los últimos 15 minutos de los partidos y están a solo un punto de alcanzar al Bournemouth en la lucha por puestos europeos. Saben lo que es ganar en este estadio y no le tienen miedo al poder del City.

¿Podrá el Manchester City mantener viva la llama por el título o el Brentford dará el campanazo que sentencie la liga?

Nuestro pronóstico: El City va a sufrir pero sacará la casta. Victoria Ciudadana 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 9, 2026