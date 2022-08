Carlo Ancelotti dio la noticia que todos esperaban sobre Eden Hazard

Liga Española 2022-2023

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló este sábado en rueda de prensa previo al compromiso de este domingo por el inicio de LaLiga 2022-23 del equipo merengue ante el recién ascendido Almería.

«Las sensaciones son buenas. Tenemos toda la ilusión del mundo. Vamos a defender el título y cada partido será muy competido», empezó diciendo el entrenador italiano.

¿Pueden jugar juntos Casemiro y Tchouaméni?: «Son compatibles. Ambos son pivotes, pero con características distintas, uno más posicional y otro con más llegada. Jugarán juntos algún partido, el sistema sería con un doble pivote, en 4-4-1 o 4-4-2».

Sobre Eden Hazard: «No sé qué piensa de cuánto puede jugar. Lo hará más que el año pasado. Puede hacerlo en distintas posiciones del ataque. Está más acostumbrado por la izquierda, pero en la derecha lo hizo bien en Bilbao y lo estamos probando de falso ‘9’, donde puede mostrar su calidad. Seguro que va a mostrar su calidad».

Courtois, ¿el mejor portero al que ha entrenado?: «Es complicado hacer una clasificación. He tenido a porteros de una categoría espectacular, Buffon, Cech, Neuer, Casillas, Diego López… Obviamente, los mejores. No puedo mojarme. Ahora disfruto de tener al mejor del mundo, que no es poco«.

