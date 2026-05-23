Written by: mayo 23, 2026 Ligas Europeas

Girona vs Elche EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Girona vs Elche Jornada 38 LaLiga 2025-26

¡Drama total en el cierre de LaLiga! Este sábado se juega una auténtica final por el no descenso. El Girona y el Elche se enfrentan en la última jornada en un partido donde el que pierda… ¡se va directo a la Segunda División! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La situación es de auténtico infarto, no hay margen de error, uno de estos dos equipos dejará su lugar en la primera división, mientras que el otro se salvará.

El Girona la ha pasado muy mal este año y viene de caer 1-0 ante el Atlético de Madrid, un resultado que los dejó estancados en el lugar dieciocho con 40 puntos, metidos en plena zona roja. La única buena noticia para ellos es que juegan en casa y ganar los salva automáticamente.

Pero enfrente está el Elche, que llega con el ánimo por las nubes. En la jornada pasada consiguieron un triunfo de oro puro al vencer 1-0 al Getafe, lo que los sacó del descenso y los puso en la posición 17 con 42 unidades. Los ilicitanos tienen la sartén por el mango: la victoria o incluso un empate en Montilivi les asegura quedarse en Primera un año más.

Es matar o morir en noventa minutos. 

¿Podrá el Girona salvarse ante su gente en un milagro de última hora o el Elche firmará la permanencia y mandará al Girona al abismo?

Nuestro pronóstico: Partido difícil, pero vemos al Girona ganando en casa 2-1 y salvándose del descenso. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 23, 2026
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