Chito Vera vs Dominick Cruz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC Fight Night 2022

Dominick Cruz nunca ha perdido una pelea que no sea por el título, y el ex campeón intentará mantener viva esa racha este sábado 13 de agosto cuando se enfrente al veterano contendiente Marlon «Chito» Vera en el evento principal de UFC Fight Night: Vera vs. Cruz. La batalla de los contendientes clasificados, con una potencial oportunidad por el título reservada para el ganador, encabeza la cartelera principal desde Pechanga Arena en San Diego.

Sede: Pechanga Arena, San Diego, California, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 8:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. Star+ en Ecuador y Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

La distinguida carrera de Cruz incluye dos veces el título de peso gallo de UFC y tres derrotas en 17 años de artes marciales mixtas que llegaron con un cinturón en juego. Perdió ante Henry Cejudo y Cody Garbrandt por el cinturón de UFC y cayó ante su rival Uriah Faber en la promoción WEC en 2007. Ahora ocupa el puesto número 8, podría obtener otra oportunidad por el título con una victoria en UFC San Diego sobre el clasificado No. 5 Vera, quien podría presentar su propio caso para su primera candidatura al título con una victoria distintiva.

El evento principal ayudará a crear claridad en la parte superior de una división de peso gallo abarrotada. El campeón Aljamain Sterling está programado para enfrentar al No. 2 T.J. Dillashaw en UFC 280 en octubre. Cruz o Vera podrían estar en línea para el ganador porque todos los contendientes clasificados por encima de ellos se han quedado cortos en peleas por el título o eliminatorias.

Cruz (24-3) es un veterano popular y probado que también ha encontrado el éxito como analista de UFC, una actividad que descubrió mientras no peleaba debido a numerosas lesiones persistentes. El nativo de San Diego de 36 años cree que le queda una carrera por el título más, y una victoria impresionante el sábado podría brindarle esa oportunidad.

El ex campeón enfrenta una gran prueba de fuego en Vera (19-7-1), un veterano de ocho años de UFC cuyo currículum incluye varias victorias de calidad pero que aún tiene solo 29 años.

El siniestro peleador ecuatoriano ha visto crecer su perfil y clasificación detrás de una racha de 9-2 en los últimos cuatro años y una racha reciente de 4-1 que incluye numerosas victorias destacadas. Hace dos años, noqueó al prospecto ultra publicitado Sean O’Malley en el primer round y viene de una decisión dominante en cinco rounds contra el aspirante en ascenso Rob Font en abril. Vera ha obtenido tres bonos de rendimiento consecutivos.

Así que estamos listos para una gran pelea estelar con dos peleadores que no tienen margen de error en su carrera por el cinturón de la división.

