Teófimo López vs Pedro Campa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

El ex campeón unificado de peso ligero Teófimo López tiene algunas explicaciones que dar. Es por eso que el regresará a la acción este sábado 13 de agosto después de su primera derrota profesional y traes nueve meses fuera del ring..

El hecho de que López (16-1, 12 KOs) sea un favorito en las apuestas -3000 cuando haga su debut en las 140 libras contra Pedro Campa (34-1-1, 23 KOs) en el Resorts World Las Vegas no ha hecho el combate menos atractivo.

Hora y Canal Teófimo López vs Pedro Campa

Sede: Resorts World, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 8:00 pm de Honduras y Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Teófimo López vs Pedro Campa en VIVO

López, de 25 años, no solo implosionó en su derrota por decisión dividida en noviembre pasado ante George Kambosos, cuando cayó en el primer round y fue duramente golpeado por el resto del combate. Fue el hecho de que después jugó tanto con el ángulo conspirativo sobre por qué ocurrió la derrota al culpar a la aplicación de transmisión DAZN, que ganó la licitación para televisar la pelea después de que Triller no cumpliera, por coaccionar a los jueces.

Más tarde surgieron nuevos detalles de que López había sufrido un desgarro esofágico que amenazaba su vida antes de la pelea de Kambosos, que se pospuso varias veces, y que inicialmente no fue detectado por los médicos. López también revelaría más tarde que su ahora ex esposa, Cynthia, se separó de él durante el campamento de entrenamiento mientras estaba embarazada de su hijo.

Aquellos que han seguido el meteórico ascenso de López saben que el drama familiar ha sido durante mucho tiempo un tema recurrente antes de sus peleas, a menudo involucrando a su franco padre y entrenador, Teófimo López Sr. Pero a pesar de las presiones externas para buscar un nuevo entrenador en jefe, López se ha duplicado. en su apoyo público a su padre y regresa este fin de semana con la esperanza de reparar todo lo que se perdió en los dos años desde su gran victoria sobre Vasiliy Lomachenko.

«Al final del día, este no es mi primer combate», dijo López durante la conferencia de prensa del jueves. «Llevo 21 años en el juego: sangre, sudor y lágrimas. Investigue y véalo. [Soy] cinco veces campeón mundial y estamos aquí para ir y dominar y hacer lo que siempre hacemos. , que es entretener».

Aunque su búsqueda de una oferta antes de la pelea contra Kambosos puso a López en desacuerdo con su promotor, Top Rank, y su socio de transmisión exclusivo, ESPN, todos parecen estar jugando bien nuevamente cuando López se embarca en el próximo capítulo de su carrera en un nueva categoría de peso.

La realidad para López es que hay muchas peleas interesantes para él en 140 bajo el estandarte de Top Rank en caso de que supere a Campa, incluidos todos, desde Josh Taylor y Jack Catterall hasta José Ramírez, José Zepeda y Regis Prograis. Pero López prefirió mantener su enfoque en lo que tiene frente a él.

«Nada de esto es posible a menos que terminemos el trabajo», dijo López. «Este tipo frente a mí intentará detener mis sueños y detener todo lo que estoy buscando. Cada vez que salgo al ring, arriesgo mi vida y lo arriesgo todo. Nos duplicamos cada vez.

«Cuando se trata de mí, solo soy yo contra mí y nadie más. Doy gracias a Dios por eso, él siempre está de mi lado. Espero poder cerrar la boca y abrir la boca de algunos también. Solo quiero para hacerles saber. No lo llames regreso, es TakeOver. Es la segunda parte».

Campa, de 30 años, nunca ha peleado fuera de su México natal y aún no ha vencido a un oponente que se acerque al nivel de López. Pero es un peleador agresivo con buen poder que tiene hambre de hacerse un nombre a pesar de ser un perdedor tan grande.

«Realmente no me importa lo que piense la gente. Sé a lo que me enfrento aquí», dijo Campa. «[López] es un gran peleador y uno de los mejores, así que estoy preparado y concentrado. Creo que voy a ganar. Creo que cualquier cosa puede pasar, pero lo principal es la victoria. Voy a tomar esa victoria». Sin embargo, puedo aceptarlo».

Ver a Kambosos bajar sus cinturones en su primera defensa del título contra el ahora rey indiscutible Devin Haney fue de gran ayuda para confirmar que López simplemente pudo haber tenido la peor actuación de su carrera en la mejor noche de Kambosos. López también admitió que solo salió demasiado agresivo en busca de un nocaut en el primer asalto debido a la incertidumbre de sus lesiones.

Sin embargo, a pesar de la esperada diferencia de habilidades entre los dos, López todavía cree que tendrá que ir a la guerra una vez más contra Campa para poder levantar la mano.

«Cuando se trata de eso, tiene ese estilo de boxeo mexicano y es agresivo», dijo López. «Va a salir y esto va a ser una guerra total, va a ser una pelea. Estoy muy emocionado por eso. Me encanta la competencia. Cuanto más grande sea el nivel, más grande será el diablo, pero Dios mío». es mayor y solo se trata de estar enfocado en eso».

Para que conste, López parece seguir creyendo gran parte de la retórica conspirativa que hizo pública inmediatamente después de su derrota ante Kambosos. Aunque respondió «sin comentarios» cuando «Morning Kombat» le preguntó al respecto la semana pasada, hizo múltiples referencias que sugerían que el negocio del boxeo estaba en su contra.

Esa sola reacción ha llevado a algunos a preguntarse exactamente dónde se encuentra López desde un punto de vista mental, espiritual y emocional después de tanta confusión en poco tiempo. De cualquier manera, López cree que está mejor por haberlo experimentado todo, incluyendo lo bueno y lo malo.

«Me encanta cómo Dios obra de maneras misteriosas», dijo López. «He logrado mucho en mis cinco años en el juego profesional. ¿Mi primera derrota? Esta no es mi primera derrota, en realidad es mi derrota número 21 si cuentas a los aficionados también. Siempre me recupero, estoy siempre ese tipo de persona. El primer paso para el éxito es el fracaso. Solo quiero ser alguien que inspire a todos e inspire a la nueva generación en ascenso.

«Ustedes no se quieren perder esto, es la mejor historia de regreso en la historia del boxeo».

Predicción López vs Campa

Todo sobre la derrota ante Kambosos parece una aberración, en retrospectiva, sabiendo lo que no sabemos sobre el estado físico de López. Aún así, debe recordarse cuán pobre era su plan de juego y cuán poco parecía hacer el padre/entrenador de López entre rondas para ayudarlo a hacer los ajustes necesarios para obtener la victoria.

López había sido co-entrenado previamente por Joey Gamache, pero optó por no pagarle (junto con su equipo de nutrición) para unirse a la pelea de Kambosos debido a los múltiples aplazamientos que extendieron el campo de entrenamiento y dejaron a López sin dinero. Ahora, Gamache se ha ido por completo.

Aún así, dado el nivel de competencia que enfrentará en Campa, es probable que nada de eso importe siempre que López regrese a sus formas pacientes y equilibradas de configurar adecuadamente su estilo explosivo detrás de su jab.

López tiene munición más que suficiente en términos de su motivación para demostrar que todos los que dudan están equivocados y el oponente correcto frente a él con un estilo que está hecho a medida para caminar hacia algo grande. Una victoria por nocaut no necesariamente calmará a sus críticos ni brindará la confianza necesaria de que todo está bien dentro del Equipo López.

Pero sigue siendo el escenario más probable.

Pick: López vía TKO8

