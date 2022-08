Arsenal vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2022-23

Premier League 2021-2022

Se abren las emociones de este sábado 13 de agosto en la jornada 2 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal haga su debut en casa con la misión de sumar la victoria y empezar a consolidarse entre los líderes demostrando que quiere pelear en la parte alta de la tabla, pero tendrán que recibir a un Leicester City que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Leicester

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Arsenal vs Leicester en VIVO

El cuadro del Arsenal tiene la misión de pelear por los primeros puestos intentando volver a la Champions League, pero para ello saben que su casa deben ser imbatibles, por lo que en este debut buscarán las tres unidades.

Los Gunners tuvieron un buen arranque de temporada la semana pasada cuando visitaron al Crystal Palace logrando superarlos 0-2 con anotación de Gabriel Martinelli y un autogol.

Por su parte, el Leicester quiere volver a los primeros planos que le permitan luchar por competencias europeas, pero para ello es vital el arrancar bien e ir mejorando jornada a jornada tras un amargo debut.

Los Foxes tuvieron un amargo arranque de campaña el pasado domingo cuando recibieron al Brentford en un choque que ganaban 2-0 con goles de Timothy Castagne y Kiernan Dewsbury-Hall, sin embargo los alcanzaron para el 2-2 final.

Tanto el Arsenal como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este inicio de temporada. En los pronósticos los Gunners son favoritos al estar en casa, sin embargo los Foxes intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Leicester.

