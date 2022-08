Ajax vs Groningen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Abrimos las emociones de este domingo 14 de agosto siguiendo con la jornada 2 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Ajax busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria en su debut en casa, pero tendrán que recibir a un Groningen que intentará dar la campanada en su visita al Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Groningen

Sede: Johan Cruyff Arena​, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 7:30 am de México. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs Groningen en VIVO

El cuadro del Ajax ha levantado gran expectativa en México tras el reciente fichaje de Jorge Sánchez, aunque todavía no estará disponible para este domingo, el que si volverá será Edson Álvarez tras cumplir su suspensión en la jornada inaugural.

Ajacieden viene de un gran debut la semana pasada cuando visitaron al Fortuna Sittard logrando remontar para vencerlos 2-3 con goles de Kenneth Taylor, Devyne Rensch y Brian Brobbey.

Por su parte, el Groningen tiene la misión principal de salvarse del descenso y a partir de ahí buscar algo más, aunque luce muy complicado. Empezaron de manera irregular y necesitaran mejorar si aspiran a sorprender este domingo.

Boeren viene de un amargo debut en la jornada pasada cuando recibieron al Volendam en un duelo que ganaban 2-0 con goles de Cyril Ngonge y Jorgen Strand Larsen en 34 minutos, pero los alcanzaron para un 2-2 final.

Tanto el Ajax como el Groningen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que Ajacieden es claro favorito por su mayor jerarquía y calidad, sería una sorpresa si los Granjeros salen, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Groningen.

