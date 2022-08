Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 14 de agosto siguiendo con la jornada 2 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo en este arranque, pero tendrán que recibir al Tottenham que saldrá decidido a demostrar su calidad en su dura visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Tottenham

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Chelsea vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Chelsea está iniciando una nueva era con nuevo dueño que tiene la misión de mantener al equipo en los primeros planos y luchar por el título, empezaron bien, pero en este debut en casa saben que tendrán un buen parámetro rumbo a lo que viene.

Los Blues tuvieron un buen arranque de campaña la semana pasada cuando visitaron al Everton logrando vencerlos con solitaria anotación de Jorginho.

Por su parte, el Tottenham es comandado por Antonio Conte que también tiene la misión de mantener al equipo en los primeros planos soñando con el ansiado título, aunque luce difícil, pero su debut fue ilusionante.

Los Spurs tuvieron un gran arranque de temporada el sábado de la semana pasada cuando recibieron al Southampton logrando remontar para golearlos 4-1 con anotaciones de Ryan Sessegnon, Eric Dier y Dejan Kulusevski, así como un autogol.

Tanto el Chelsea como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un golpe de autoridad, para ambos será un buen parámetro. En los pronósticos los Blues son ligeros favoritos al estar en casa, pero sabemos de la calidad de los Spurs que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Tottenham.

