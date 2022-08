Copas Internacionales

El Real España dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Cartaginés en la ida de los octavos de final de la Liga CONCACAF 2022.

El partido arrancó de gran manera para el Real España ya que a los 13 minutos Ramiro Rocca apareció para poner el 1-0, el Cartaginés no podía reaccionar, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Real España aumentó su ventaja al 72 con gol de José Reyes, eso mandó al Cartaginés al ataque, pero ya no hubo más.

⚽ ¡GOL! ¡@rcdespana! 🚂



José Reyes pone a los de casa con una ventaja de 2-0 en el marcador. | #SCL22 pic.twitter.com/hUo81C8qQc — Concacaf (@Concacaf) August 18, 2022

Así, el Real España dio un gran paso rumbo a cuartos de final y el próximo jueves visitará Costa Rica donde los Brumosos irán por la remontada en casa. Real España 2-0 Cartaginés.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real España vs Cartaginés 2-0 Liga CONCACAF 2022

