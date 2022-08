Newcastle vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido muy atractivo tendremos este domingo 21 de agosto siguiendo con la jornada 3 de la Premier League 2022-2023, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita demostrar que están para competir ante cualquier rival, pero tendrán una durísima prueba ante un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Manchester City

Sede: St James Park, Newcastle-upon-Tyne, Tyne y Wear, Inglaterra

Hora: 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Newcastle vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido un buen arranque de temporada sumando una victoria y un empate en las dos primeras jornadas, pero saben que la prueba de este domingo será un buen parámetro de cara a lo que vendrá y como competirán en las próximas jornadas.

Las Urracas vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Brighton en un choque cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Manchester City ha impuesto condiciones en el inicio de temporada logrando ganar en las dos primeras fechas, pero saben que la competencia será larga y en cada jornada deben salir con todo para mantenerse en la cima.

Los Citizens vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Bournemouth logrando un contundente 4-0 con anotaciones de Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden y un autogol.

Tanto el Newcastle como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, aunque en los pronósticos los Citizens son claros favoritos por su mayor calidad, pero las Urracas están en casa e intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Manchester City.

Newcastle vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

Last modified: agosto 21, 2022

Etiquetas: Liga Premier