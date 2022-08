Herediano vs Pacific EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga CONCACAF 2022

Copas Internacionales

Partido muy atractivo tendremos este martes 23 de agosto en la vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF 2022, cuando el Herediano busque finiquitar la obra y firmar su boleto a la siguiente ronda, tiene la ventaja y está en casa, pero no deberá confiarse del Pacific FC que intentará sorprender en el Ricardo Saprissa.

Hora y Canal Herediano vs Pacific

Sede: Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica

Hora: 6:15 pm de Costa Rica y Centroamérica. 7:15 pm de México y Panamá. 5:15 pm PT / 8:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Vix+ en Estados Unidos. Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica.

Herediano vs Pacific en VIVO

El cuadro del Herediano ha tenido una gran temporada en la Liga de Costa Rica donde marchan líderes. El pasado sábado visitaron al Santos de Guápiles logrando vencerlos 1-2 con goles de Jairo Ruiz y Jefferson Brenes.

Por su parte, el Pacific ha tenido un torneo algo irregular en la Liga de Canadá donde marchan terceros. Vienen de un duro golpe el pasado sábado cayendo 1-0 en su visita al HFX Wanderers FC.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado martes en el Westhills de Langford, Canadá. En aquel choque ambos tuvieron sus oportunidades, pero la calidad del Team se hizo presente al 83 cuando, con solitaria anotación de Jefferson Brenes, se quedaron con el triunfo perfilando el boleto a la siguiente ronda.

Tanto el Herediano como el Pacific saben de la importancia de este partido dado que uno estará avanzando y el otro quedará eliminado al finalizar el duelo. En los pronósticos el Team es claro favorito para avanzar ya que hasta el empate les basta, sin embargo no deberán confiarse de unos Canadienses que no se rendirán y luchará cada minuto por la remontada, aunque luce difícil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Herediano vs Pacific.

