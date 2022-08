Copas Internacionales

El Real España dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Cartaginés en la vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF 2022 en el Fello Meza.

El primer lapso transcurrió de manera cerrada, el Cartaginés buscaba ir al frente obligados por el marcador, tuvieron sus oportunidades, sin embargo el sueño de la remontada terminó al 32 cuando Jhow Benavidez puso al frente al Real España que era el 3-0, pero eso no fue todo, ya que al 45+2 un autogol de José Vargas ponía el 0-2 al descanso. Para el segundo tiempo no había mucho que contar, el Cartaginés buscaba adelantar lineas, pero ya con corazón más que con fútbol, finalmente ya no hubo más.

⚫🟡⚽ ¡GOL! @rcdespana toma una ventaja de 2-0 en los minutos finales de la primera mitad. | #SCL22 pic.twitter.com/zx4I1bXwEI — Concacaf (@Concacaf) August 25, 2022

Así, el Real España firmó su boleto a los cuartos de final de la Liga CONCACAF donde se medirá al Herediano, mientras Cartaginés quedó eliminado lo que fue un duro golpe para ellos. Cartaginés 0-2 Real España.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cartaginés vs Real España 0-2 Liga CONCACAF 2022

Last modified: agosto 25, 2022

Etiquetas: Cartaginés