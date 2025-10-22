Real España vs Xelajú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Copas Internacionales

La historia vuelve a repetirse más de cuatro décadas después.

El Real CD España y el CSD Xelajú MC renuevan una rivalidad que parecía olvidada desde 1982, cuando se enfrentaron por la gloria en la desaparecida Copa Fraternidad Centroamericana.

Hoy, 43 años después, los “Aurinegros” y los “Chivos” se reencuentran en una semifinal internacional —esta vez en la Copa Centroamericana Concacaf 2025— con el sueño de alcanzar la gran final.

⚽ PREVIA GENERAL

El escenario no podría ser mejor: el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde el Real España ha construido una fortaleza y donde los recuerdos de aquella final del 82 siguen vivos.

Los hondureños llegan con confianza.

El pasado fin de semana golearon 3-0 al Deportivo Choloma y marchan terceros en la liga local.

Pero sobre todo, vienen impulsados por el dramatismo de los cuartos de final: empate global 2-2 ante Plaza Amador, con Brayan Moya como héroe al marcar un golazo en el minuto 90 que los clasificó por el valor de los goles de visitante.

Moya y Gustavo Souza han sido determinantes con 3 goles cada uno, mientras que Jhow Benavídez se ha convertido en el cerebro del equipo, liderando la tabla de asistencias de toda la competición con 4 pases de gol.

Bajo los palos, el incombustible Luis “Buba” López ha sido garantía con 17 atajadas en el torneo.

🇬🇹 DEL OTRO LADO: XELAJÚ MC

El club guatemalteco llega a su segunda semifinal internacional —la primera también fue en 1982—, y curiosamente, en aquel entonces también se cruzaron con Real España.

Los dirigidos por Amarini Villatoro avanzaron tras eliminar al Sporting San Miguelito con un global de 3-2, gracias a un gol agónico de Widvin Tebalán en tiempo extra.

Sin embargo, no llegan en su mejor momento doméstico:

han perdido sus últimos tres partidos de liga y ocupan el sexto lugar en Guatemala.

Aun así, cuentan con jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido:

Romario da Silva, máximo goleador del equipo con 3 tantos;

Pedro Báez y Jorge Aparicio, ambos con 2 goles;

y el creativo Antonio López, quien también lidera el torneo con 4 asistencias, igualando a Benavídez.

En portería, Rubén Silva ha sido clave, con 15 atajadas decisivas.

🏆 ANTECEDENTE HISTÓRICO

📅 Copa Fraternidad Centroamericana 1982 – Final

Ida (28 de abril, San Pedro Sula): Real España 2–1 Xelajú

Goles de Eddy “Tibombo” Contreras y Hernán Juviny Carreño (ESP); Mauricio Quintanilla (XEL).

Real España 2–1 Xelajú Goles de Eddy “Tibombo” Contreras y Hernán Juviny Carreño (ESP); Mauricio Quintanilla (XEL). Vuelta (5 de mayo, Quetzaltenango): Xelajú 0–0 Real España

👉 Resultado global: 2-1 para Real España, que se coronó bicampeón regional.

Desde entonces, pasaron 43 años para que estos equipos se volvieran a mirar a los ojos.

🔥 CLAVES DEL PARTIDO

Real España busca su quinta semifinal internacional , pero solo avanzó una vez: precisamente en 1982, cuando levantó el título.

, pero solo avanzó una vez: precisamente en 1982, cuando levantó el título. Xelajú busca revancha histórica y su primera final continental moderna .

. Duelo táctico entre la velocidad hondureña y el orden guatemalteco .

. En juego no solo está el pase a la final, sino también el prestigio y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol centroamericano.

🎯 PRONÓSTICO

Por ritmo, localía y confianza, el Real España parte como favorito para llevarse el primer asalto en casa.

Sin embargo, Xelajú ya ha demostrado que puede resistir bajo presión y aprovechar los espacios en los segundos tiempos.

Decimos: Real España 2–1 Xelajú MC

Un resultado cerrado, pero con ventaja para los hondureños, que buscarán dar el golpe inicial en San Pedro Sula.

