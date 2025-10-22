Written by: octubre 22, 2025 Copas Internacionales

Real España vs Xelajú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Real España vs Xelajú

La historia vuelve a repetirse más de cuatro décadas después.
El Real CD España y el CSD Xelajú MC renuevan una rivalidad que parecía olvidada desde 1982, cuando se enfrentaron por la gloria en la desaparecida Copa Fraternidad Centroamericana.

Hoy, 43 años después, los “Aurinegros” y los “Chivos” se reencuentran en una semifinal internacional —esta vez en la Copa Centroamericana Concacaf 2025— con el sueño de alcanzar la gran final.

⚽ PREVIA GENERAL

El escenario no podría ser mejor: el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde el Real España ha construido una fortaleza y donde los recuerdos de aquella final del 82 siguen vivos.

Los hondureños llegan con confianza.
El pasado fin de semana golearon 3-0 al Deportivo Choloma y marchan terceros en la liga local.
Pero sobre todo, vienen impulsados por el dramatismo de los cuartos de final: empate global 2-2 ante Plaza Amador, con Brayan Moya como héroe al marcar un golazo en el minuto 90 que los clasificó por el valor de los goles de visitante.

Moya y Gustavo Souza han sido determinantes con 3 goles cada uno, mientras que Jhow Benavídez se ha convertido en el cerebro del equipo, liderando la tabla de asistencias de toda la competición con 4 pases de gol.

Bajo los palos, el incombustible Luis “Buba” López ha sido garantía con 17 atajadas en el torneo.

🇬🇹 DEL OTRO LADO: XELAJÚ MC

El club guatemalteco llega a su segunda semifinal internacional —la primera también fue en 1982—, y curiosamente, en aquel entonces también se cruzaron con Real España.

Los dirigidos por Amarini Villatoro avanzaron tras eliminar al Sporting San Miguelito con un global de 3-2, gracias a un gol agónico de Widvin Tebalán en tiempo extra.

Sin embargo, no llegan en su mejor momento doméstico:
han perdido sus últimos tres partidos de liga y ocupan el sexto lugar en Guatemala.

Aun así, cuentan con jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido:
Romario da Silva, máximo goleador del equipo con 3 tantos;
Pedro Báez y Jorge Aparicio, ambos con 2 goles;
y el creativo Antonio López, quien también lidera el torneo con 4 asistencias, igualando a Benavídez.

En portería, Rubén Silva ha sido clave, con 15 atajadas decisivas.

🏆 ANTECEDENTE HISTÓRICO

📅 Copa Fraternidad Centroamericana 1982 – Final

  • Ida (28 de abril, San Pedro Sula): Real España 2–1 Xelajú
    Goles de Eddy “Tibombo” Contreras y Hernán Juviny Carreño (ESP); Mauricio Quintanilla (XEL).
  • Vuelta (5 de mayo, Quetzaltenango): Xelajú 0–0 Real España

👉 Resultado global: 2-1 para Real España, que se coronó bicampeón regional.

Desde entonces, pasaron 43 años para que estos equipos se volvieran a mirar a los ojos.

🔥 CLAVES DEL PARTIDO

  • Real España busca su quinta semifinal internacional, pero solo avanzó una vez: precisamente en 1982, cuando levantó el título.
  • Xelajú busca revancha histórica y su primera final continental moderna.
  • Duelo táctico entre la velocidad hondureña y el orden guatemalteco.
  • En juego no solo está el pase a la final, sino también el prestigio y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol centroamericano.

🎯 PRONÓSTICO

Por ritmo, localía y confianza, el Real España parte como favorito para llevarse el primer asalto en casa.

Sin embargo, Xelajú ya ha demostrado que puede resistir bajo presión y aprovechar los espacios en los segundos tiempos.

Decimos: Real España 2–1 Xelajú MC

Un resultado cerrado, pero con ventaja para los hondureños, que buscarán dar el golpe inicial en San Pedro Sula.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 22, 2025
Querétaro vs Chivas Previous Story
Querétaro vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025
Atlas vs León Next Story
Atlas vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Comunicaciones vs Xelajú

Comunicaciones vs Xelajú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga de Guatemala Apertura 2023

Written by: diciembre 9, 2023

Este domingo, se define al segundo finalista de la Liga Guate, cuando Comunicaciones reciba en casa a Xelajú, buscando finiquitar la obra...

Read More
Comunicaciones vs Xelajú

Resultado: Comunicaciones vs Xelajú [Vídeo Resumen Goles] Liga de Guatemala Apertura 2023

Written by: septiembre 19, 2023

Buen partido nos espera este miércoles 20 de septiembre en la jornada 7 de la Liga de Guatemala Apertura 2023, cuando el Comunicaciones...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Real España vs Águila 3-0 Jornada 5 Copa Centroamericana 2023

Written by: agosto 30, 2023

Con un estelar Ramiro Rocca, Real España cierra su participación en la Copa Centroamericana con una goleada sobre Águila que solo...

Read More
Olimpia 2-0 Xelajú

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Olimpia vs Xelajú 2-0 Copa Centroamericana 2023

Written by: agosto 29, 2023

Olimpia cumplió su objetivo y derrotó por 2-0 a Xelajú en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles por la última jornada de la...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *