Barcelona vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido nos espera este domingo 28 de agosto siguiendo con la jornada 3 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, son claros favoritos, pero recibirán al Valladolid que quiere dar la campanada en su visita al Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido un inicio de temporada «bueno» al sumar una victoria y un empate en las dos primeras jornadas, pero saben que si quieren pelear por el título no hay margen de error y menos en casa. La semana pasada golearon 1-4 a la Real Sociedad con doblete de Robert Lewandowski.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en un duelo amistoso donde recibieron al Manchester City firmando un entretenido empate 3-3 con anotaciones de Pierre Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong y Memphis Depay.

Por su parte, el Valladolid ha tenido un inicio de temporada irregular sumando un empate y una derrota, por lo que en esta visita tendrán mucho que mejorar si aspiran a sumar.

El Pucela viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Sevilla en un duelo donde Anuar Tuhami los puso al frente a los 80 minutos, sin embargo al 86 los igualaron para el 1-1 final.

Tanto el Barcelona como el Valladolid saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el botín, ambos con sus objetivos claros que son diametralmente opuestos, uno obligado a pelear por el título, mientras que el otro tiene como misión el mantener la categoría en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 5 de abril en la jornada 29 de la temporada pasada en el Camp Nou. En aquel choque los Blaugranas sufrieron para quedarse con la victoria con solitaria anotación de Dembélé.

Hora y Canal Barcelona vs Valladolid

El juego entre Barcelona vs Valladolid se estará disputando en punto de las 7:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 10:30 am del Pacífico y 1:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Valladolid vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica por SKY Sports, mientras que en Sudamérica por DirecTV Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online por streaming será en ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Valladolid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero con realidades muy distintas. En los pronósticos los Blaugranas son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo el Pucela intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Valladolid.

Last modified: agosto 27, 2022

Etiquetas: Barcelona