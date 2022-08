Liga Española 2022-2023

El Barcelona parece que tomará un respiro ya que se encuentra venciendo 4-1 a la Real Sociedad en la jornada 2 de LaLiga 2022-2023 en Anoeta.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Barcelona ya que apenas al minuto 1 Alex Balde sirvió a Robert Lewandowski que no perdonó el 0-1, sin embargo apenas al 6 Alexander Isak encontró el empate, el duelo se mantenía abierto, había algunas oportunidades en las áreas, al 24 Dembelé sacó disparo apenas por un lado, 3 minutos después Takefusa Kubo respondía por la Real Sociedad, el Barca manejaba mejor la pelota, al 45+2 un cabezazo de Lewi llegó a Remiro, al descanso no había más.

Para el segundo tiempo a los 8 minutos llegó la polémica cuando Brais Méndez cobró un tiro libre que terminó en el fondo del arco, pero el árbitro anuló la anotación tras alegar que estorbaron a Ter-Stegen, al al 64 Rapinha sirvió a Lewa que sacó bombazo justo a las manos de Remiro, 2 minutos después Ansu Fati sacó «taconazo» que dejó solo a Dembélé que no perdonó el 1-2, 3 minutos más tarde Ansu Fati sirvió a Robert Lewandowski que parece haber liquidado el triunfo con el 1-3, sin embargo la Real Sociedad busca acercarse, pero todo parece haber terminado ya que al 78 Ansu Fati ha anotado el 1-4.

Con este triunfo el Barcelona estaría arribando a 4 puntos en la quinta posición, mientras Real Sociedad se estancaría en 3 unidades en el décimo lugar. En la jornada 3 de LaLiga el Barca recibirá al Valladolid el próximo domingo. Real Sociedad 1-4 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Sociedad vs Barcelona 1-4 Jornada 2 LaLiga 2022-23

Last modified: agosto 21, 2022

