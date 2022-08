Pep Guardiola ilusiona al Barcelona con el fichaje de Bernardo Silva

Noticias

Falta poco para que cierre el mercado de pases en España, pero todo indica que gabrá ‘culebrón’ a última hora en el Barcelona por el posible fichaje de Bernardo Silva, volante del Manchester City.

Este martes, Pep Guardiola fue cuestionado nuevamente acerca de la posible baja del futbolista portugués.

El entrenador del Manchester City dijo hace unos días que Bernardo continuaría en el club: «Se queda. Desde luego». Pero esta vez, pasó de eso a: «No sé lo que va a pasar«.

«Ya lo he dicho muchas veces. Bernardo es muy importante para nosotros. Quedan dos días para el final del mercado y entonces cada uno estará concentrado en lo que tenemos que hacer, pero en realidad no sé, no sé lo que va a pasar», dijo el entrenador en la conferencia previa a partido ante el Nottingham Forest.

¿Terminará fichando Bernardo por el Barca?

Last modified: agosto 30, 2022

Etiquetas: Barcelona