Ajax vs Cambuur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Se abren las emociones de este sábado 3 de septiembre en la jornada 5 de la Eredivisie 2022-2023 de los Países Bajos, cuando el Ajax busque seguir con su gran arranque ligando su quinta victoria, pero tendrá que recibir a un Cambuur que se ha mostrado competitivo e intentará sorprender en el Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Cambuur

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 3:30 pm de Países Bajos. 8:30 am de Centroamérica. 9:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs Cambuur en VIVO

El cuadro del Ajax ha cumplido con un arranque de temporada espectacular al sumar 4 victorias en igual número de partidos, por lo que en casa tienen todo para seguir con esa buena inercia.

Ajacieden viene de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Utrecht logrando superarlos 0-2 con goles de Steven Berghuis y Brian Brobbey, con una asistencia de Edson Álvarez y el debut de Jorge Sánchez cumpliendo con un buen duelo.

Por su parte, el Cambuur ha tenido un buen inicio de temporada en términos generales tomando en cuenta que su objetivo principal es salvarse. Ellos suman un triunfo, un empate y un par de descalabros en 4 choques.

Los Auri-Azules vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al AZ Alkmaar siendo superados 0-1 con gol al 90.

Tanto el Ajax como el Cambuur saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Ajacieden como sublíder con 12 puntos, mientras los Auri-Azules son décimos con 4 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Cambuur.

Ajax vs Cambuur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eredivisie 2022-23

Last modified: septiembre 2, 2022

Etiquetas: Ajax vs Cambuur