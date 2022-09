Gran Premio Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Max Verstappen se encuentra en una posición perfecta para ganar su carrera local de Fórmula 1 por segundo año consecutivo y extender su liderazgo en el campeonato de pilotos sobre Charles Leclerc.

Verstappen obtuvo la pole position para el Gran Premio de Holanda del domingo, un lugar en el que ganó la carrera de hace un año en Zandvoort.

Verstappen lideró cada vuelta de la edición de 2021 de su carrera de casa, y podría estar preparado para hacer lo mismo en un circuito que es difícil de superar.

Leclerc y otros intentarán superar a Verstappen en la largada, y Ferrari cree realmente que eso suceda, ya que el ritmo de la vuelta de clasificación entre Ferrari y Red Bull no estaba muy lejos.

Verstappen superó a Leclerc por 21 centésimas de segundo para la pole. Carlos Sainz estaba a 92 centésimas del líder del campeonato en el otro coche de Ferrari.

Los dos autos Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, y Lando Norris de McLaren también lograron tiempos de calificación rápidos y eso podría darnos una gran batalla por los lugares del podio.

Podría producirse algún tipo de drama si los autos vuelven a estar al mismo nivel de velocidad el domingo, pero parece inevitable que Verstappen lidere el campo hacia la bandera a cuadros por décima vez en 2022.

¿Alguien puede detener a Max Verstappen?

Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla de Fórmula 1 en el mejor coche del circuito.

Así que, por supuesto, no fue una gran sorpresa que ganara desde la 14ª posición de salida la semana pasada en Bélgica.

Verstappen ha sido el mejor y más consistente piloto los domingos de esta temporada y tiene una gran oportunidad de extender su racha ganadora frente a sus fanáticos locales en Zandvoort.

Verstappen reclamó la pole position en una batalla de alta velocidad con Ferrari el sábado. Ganó desde la pole position en 2021, lo que marcó el regreso del Gran Premio de Holanda por primera vez desde 1985.

El piloto de Red Bull no se llevará la victoria, pero si arranca rápido, puede que sea intocable por cada vuelta disputada en el circuito holandés.

Eso significa que los dos autos Ferrari directamente detrás de Verstappen en la parrilla de clasificación deben tener un comienzo increíble.

Incluso si Charles Leclerc o Carlos Sainz pusieran a Ferrari al frente al comienzo de la carrera, Verstappen podría adelantar a cualquiera de los autos con su ritmo dominante.

Ferrari debe lograr que su estrategia de carrera sea perfecta para competir durante toda la carrera, pero eso es algo que se le ha escapado al equipo con sede en Italia durante la mayor parte de la temporada.

Verstappen ha tenido la combinación perfecta de ritmo de auto, habilidad del piloto y estrategia de carrera para colocarse por delante de todos sus competidores a lo largo de la temporada.

Puede ser necesario un error del piloto o del equipo del líder del campeonato mundial para perder el Gran Premio de Holanda, pero sus rivales intentarán superarlo antes de que se convierta en una empresa fallida.

¿Se acercará Mercedes a Ferrari en el Campeonato de Constructores?

Mercedes está más cerca de Ferrari en la clasificación de constructores que Ferrari de Red Bull.

Ferrari ingresa a Zandvoort con una ventaja de 41 puntos por el segundo lugar sobre Mercedes después de que Lewis Hamilton se retirara del Gran Premio de Bélgica en la primera vuelta.

Ferrari mantiene la ventaja en la parrilla de salida con Leclerc en segundo lugar y Carlos Sainz en tercero, pero los autos Mercedes de Hamilton y George Russell no se quedan atrás en cuarto y sexto lugar.

Mercedes fue más confiable antes de las vacaciones de verano, ya que colocó a ambos autos entre los cuatro primeros en tres carreras consecutivas.

Ferrari ha pasado por una letanía de problemas el día de la carrera en 2022 y necesita un poco más de consistencia para evitar la amenaza de Mercedes por el segundo lugar en el campeonato de constructores y potencialmente buscar victorias en carreras individuales.

La buena noticia para Ferrari es que los cinco mejores autos en el gran premio del Gran Premio de Holanda de 2021 terminaron en las cinco primeras posiciones. Ninguno de esos autos cambió de lugar desde la última sesión de calificación hasta el final de la carrera.

Mercedes se benefició de la difícil estructura de adelantamiento en Zandvoort en 2021, ya que colocó sus autos en segundo y tercer lugar.

Mercedes paga la necesidad de utilizar paradas en boxes rápidas y una estrategia de boxes diferente para romper el potencial del doble podio de Ferrari.

Si Verstappen se queda con el liderato, la batalla Ferrari-Mercedes podría convertirse en la historia más fascinante al frente del campo.

