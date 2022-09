Udinese vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2022-23

Serie A

Gran partido nos espera este domingo 4 de septiembre siguiendo con la jornada 5 de la Serie A 2022-2023, cuando el Udinese busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir con su buena inercia, pero recibirán a la Roma que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Friuli.

Hora y Canal Udinese vs Roma

Sede: Stadio Friuli, Friul-Venecia Julia, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Udinese vs Roma en VIVO

El cuadro del Udinese ha tenido un buen arranque de temporada intentando demostrar que quiere pelear por competencias europeas. Después de 4 duelos han sumado par de victorias, un empate y una derrota, pero con sus dos triunfos en las últimas dos jornadas, así que intentarán ligar su tercera victoria seguida.

El Friuliani viene de un gran triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina logrando superarlos con solitaria anotación de Beto Bentucal.

Por su parte, la Roma ha tenido un gran arranque de campaña demostrando que quieren pelear por el título, aunque para ello saben que hay poco margen de error. En 4 duelos cosechan 3 triunfos y un empate, por lo que van por todo este domingo.

La Loba viene de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Monza logrando superarlos 3-0 con doblete de Paulo Dybala y uno más de Roger Ibáñez.

Tanto el Udinese como la Roma saben de la importancia de este partido ya que para ambos será un buen parámetro en esta Serie A que va tomando forma. En los pronósticos la Loba es favorita, pero no deberá confiarse si no quiere ser sorprendido. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Udinese vs Roma.

Udinese vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2022-23

Last modified: septiembre 3, 2022

Etiquetas: Canal Udinese vs Roma