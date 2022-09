México vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FIBA AmeriCup 2022

Baloncesto

Arrancan las emociones de los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2022 este jueves 8 de septiembre con un gran duelo donde México buscará demostrar que tiene calidad para pelear por el título, sin embargo tendrá una dura prueba cuando se midan a Canadá que saldrá a imponer su jerarquía en la duela del Geraldo Magalhães.

Hora y Canal México vs Canadá

Sede: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, Recife, Pernambuco, Brasil

Hora: 11:10 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 9:10 am de México. 10:10 am de Puerto Rico y Venezuela. 7:10 am PT / 10:10 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México.

México vs Canadá en VIVO

La escuadra de México tuvo una actuación agridulce en la fase de grupos de la competencia, ya que lograron vencer a Estados Unidos y Panamá en las dos primeras jornadas, sin embargo cerraron con una amarga derrota ante Venezuela, lo que los dejó en la segunda posición del sector C.

Los Tricolores tuvieron actividad por última vez el pasado 4 de septiembre cuando fueron superados 80-74 por Venezuela, a pesar de los 16 puntos de Fabián Jaimes.

Por su parte, Canadá es uno de los favoritos para pelear por el título de la competencia, aunque ellos igual finalizaron segundos de su grupo con derrota ante Brasil, pero triunfos ante Colombia y Uruguay.

La Hoja de Maple tuvo un cierre de fase de grupos sufrido, ya que el pasado 5 de septiembre lograron vencer apenas 62-61 a Colombia. Fueron comandados por Dalano Banton que anotó 20 puntos y repartió 5 asistencias.

Tanto México como Canadá saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de sumar esta victoria que les de el ansiado pase a las semifinales, ya no hay margen de error, el vencedor avanza y el perdedor quedará eliminado. Tampoco hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Canadá.

Last modified: septiembre 7, 2022

