Zurich vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2022-23

Europa League

Gran partido tendremos este jueves 8 de septiembre en la jornada inaugural de la Europa League 2022-2023, cuando Zurich busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que demuestre estarán para pelear por la clasificación, pero recibirán a un Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Letzigrund.

Hora y Canal Zurich vs Arsenal

Sede: Letzigrund Arena, Zúrich, Suiza

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Zurich vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Zurich está viviendo un momento muy complicado en la Superliga Suiza donde no conoce el triunfo en 7 fechas con 2 empates y 5 derrotas. El pasado sábado, en casa, cayeron 1-2 ante el Lugano.

Züri Akademie logró su boleto a esta instancia tras eliminar al Hearts en el repechaje donde ganaron 2-1 en casa, mientras que como visitantes ganaron 0-1 para avanzar con global 3-1.

Por su parte, el Arsenal está sorprendiendo en el arranque de la Premier League donde marchan como líderes con 5 victorias y una derrota, sin embargo vienen de caer el pasado domingo al ser superados 3-1 por el Manchester United.

Los Gunners vuelven a esta Liga Europea tras no participar en la temporada pasada, sin embargo en la edición 2020-2021 llegaron hasta las semifinales, así que el objetivo mínimo será, al menos, repetir esa instancia.

Tanto el Zurich como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo e iniciar con el pie derecho, aunque la realidad es que los Gunners son amplios favoritos por su mayor jerarquía y poder, además de que los Suizos están viviendo un momento muy complicado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Zurich vs Arsenal.

Zurich vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2022-23

Last modified: septiembre 7, 2022

Etiquetas: Arsenal