New York vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeones Cup 2022

Gran juego nos espera este miércoles 14 de septiembre con la disputa de la Campeones Cup 2022, donde el New York City FC buscará aprovechar su condición de local y su mejor momento para sumar la victoria y el título, pero recibirá a un Atlas que llega dolido, sin embargo sabe que está ante una gran oportunidad de cerrar con dignidad su terrible campaña, aunque no será nada fácil su visita al Yankee Stadium.

Hora y Canal New York vs Atlas

Sede: Yankee Stadium, New York, Estados Unidos

Hora: 4:30 pm PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos. 6:30 pm de México.

Canal: Nue9ve en México. TUDN en Estados Unidos.

New York vs Atlas en VIVO

El cuadro del New York City viene de una temporada histórica en la MLS en el 2021 donde se proclamó campeón al vencer en penales al Portland Timbers, así, con apenas 8 años de historia sumaron su primer trofeo.

El Pigeons están teniendo una temporada actual algo irregular en la MLS donde marchan cuartos en la Conferencia Oeste. Vienen de una amarga derrota el pasado sábado siendo superados 1-0 por el Charlotte FC.

Por su parte, el Atlas viene de conseguir historia pura tras proclamarse bicampeón del fútbol mexicano y obtener el Campeón de Campeones de manera automática, sin duda un gran logro para ellos, sin embargo esta temporada no ha sido nada buena.

Los Zorros no la han pasado nada bien en la actual temporada donde ya están eliminados de la pelea por el repechaje, esto después de que el pasado domingo cayeran en casa 1-3 ante el Atlético San Luis.

Tanto el New York como el Atlas saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren quedarse con el ansiado título. Para el NYCFC sería un buen golpe anímico de cara a los Playoffs de la MLS, mientras que para los Zorros sería un buen cierre de año tras su decepción en la actual temporada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. New York vs Atlas.

