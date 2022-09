[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles New York vs Atlas 2-0 Campeones Cup 2022

Copas Internacionales

El Atlas siguió con su terrible momento cayendo derrotados 2-0 ante el New York City FC por la Campeones Cup 2022.

El partido arrancó de gran manera para el New York ya que apenas a los 5 minutos Alexander Callens apareció aprovechando un «balón muerto» para poner el 1-0, el Atlas buscaba reaccionar, el duelo se mantenía parejo pero sin claridad en las áreas, al 44 Julián Quiñones sacó disparo que Barraza salvó sin muchos problemas, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo otra vez el New York la mandó al fondo rápido ya que a los 4 minutos Maxi Moralez sacó disparo cruzado para vencer a Camilo poniendo el 2-0, eso obligó al Atlas a irse al frente, pero la desesperación era notoria, no eran claros y el New York estuvo cerca del tercero, aunque finalmente no hubo más.

Así, el New York siguió con el buen momento de la MLS venciendo otra vez a la Liga MX. El Atlas volverá a la actividad el sábado visitando al Monterrey en la jornada 15 del Torneo Apertura 2022. New York 2-0 Atlas.

