Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin ¿Dónde se puede ver en VIVO en TV y por Streaming?

Puede que haya pasado mucho tiempo, pero uno de los enfrentamientos de boxeo más esperados en la memoria reciente finalmente tendrá lugar este fin de semana cuando Canelo Álvarez se enfrente a Gennady Golovkin en el tercer encuentro entre estos boxeadores para completar una trilogía muy esperada por los fanáticos del boxeo.

¿Cuánto cuesta el pago por evento Canelo vs GGG 3?

El evento será transmitido EN VIVO por el servicio de streaming DAZN para los Estados Unidos. Los fanáticos sin una suscripción actual pueden ver a Canelo enfrentarse a Golovkin y las otras peleas en vivo en línea en DAZN por menos de $85 si es nuevo en DAZN, o por menos de $ 65 si ya tiene una suscripción mensual. Regístrese para ver la pelea en DAZN ahora.

La buena noticia para la afición mexicana es que no tendrá que pagar nada para disfrutar de la pelea ya que se transmitirá en vivo por Canal 5 y Azteca 7 en TV, así como por Streaming en las plataformas de Azteca Deportes y TUDN.

Para Latinoamérica únicamente se necesitará contar con cable, ya que la función irá en vivo por ESPN, así como por streaming en Star+.

¿Cuándo se llevará a cabo la pelea Canelo vs GGG 3?

La cartelera comenzará a partir de las 5 p.m. hora del Pacífico/8 p. m. ET y el evento principal entre Álvarez vs Golovkin debería comenzar alrededor de las 8 p.m. PT /11 p. m. ET. Estos tiempos son aproximados en función de la duración de las peleas de la cartelera y las caminatas por el ring posteriores.

Cartelera Canelo vs Golovkin 3

Canelo Alvarez (c) vs Gennady Golovkin — Título de campeonato indiscutible de peso supermediano

Jesse Rodríguez vs Israel González — título supermosca del CMB

Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado — Supermediano

Austin Williams vs Kieron Conway — Peso medio

Diego Pacheco vs Enrique Collazo — Supermediano

Marc Castro vs Kevin Mendoza — Peso ligero

Aaron Apone vs Fernando Molina — Superligero

Anthony Herrera vs Delvin McKinley — Peso supermosca

