Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO 3 Round x Round Cobertura en Directo Pelea 2022

Box

La tan esperada trilogía finalmente está aquí: Canelo Álvarez se enfrentará a su rival Gennady Golovkin por el campeonato indiscutible de peso súper mediano este sábado por la noche en T-Mobile Arena en Las Vegas. A principios de este verano, Álvarez enfatizó que este enfrentamiento es más que solo boxeo.

“Es personal para mí”, dijo Álvarez en una conferencia de prensa en Los Ángeles. “Habló (sobre) muchas cosas. Simplemente no puedo esperar para estar en ese ring… Pretende ser un buen tipo pero no lo es. Es un imbécil.

Golovkin no estuvo de acuerdo con la declaración de su enemigo de que esto es más que una pelea normal.

“No tomo esto como algo personal. Pienso en esto como un deporte. Soy quien soy”, dijo. “Salgo a boxear. Si tiene algo personal contra mí, es su problema, no el mío”.

Esto es lo que necesita saber antes del sábado por la noche.

Cómo ver Canelo-GGG 3

Fecha: sábado 17 de septiembre

Ubicación: T-Mobile Arena, Las Vegas

Hora de inicio: 8 p.m. hora del Este / 5 p. m. PT. 7 p.m. hora de Méxioc

Pelea estelar: Aproximadamente a las 11 p.m. hora del Este / 8 p. m. PT. 10 p.m. de México.

Streaming: DAZN en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7, TUDN y ESPN en México. ESPN en Latinoamérica.

Cartelera completa Canelo vs GGG 3

Canelo Álvarez (-450) vs Gennady Golovkin (+350)

Jesse Rodríguez (-1600) vs.Israel González (+800)

Ali Akhmedov (-600) vs Gabriel Rosado (+450)

Austin Williams (-500) vs Kieron Conway (+400)

Diego Pacheco (-2500) vs Enrique Collazo (+1000)

Marc Castro vs Kevin Mendoza

Aarón Apone vs Fernando Molina

Anthony Herrera vs Delvin McKinley

Canelo vs GGG los números

Canelo Álvarez

Nacionalidad: Mexicana

Nacimiento: 18 de julio de 1990

Altura: 5′ 8″

Alcance: 70″

Peleas totales: 61

Récord: 57-2-2 (39 KO)

Gennady Golovkin

Nacionalidad: kazajo

Nacimiento: 8 de abril de 1982

Altura: 5′ 10″

Alcance: 70″

Peleas totales: 44

Récord: 42-1-1 (37 KO)

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO

El ex campeón de cuatro divisiones Mikey García habló con DAZN antes de la pelea del sábado. Lo rompió por ambos lados.

«Creo que va a ser una gran pelea, una tremenda pelea», dijo García. «GGG quiere demostrarles a todos que las otras dos peleas podrían haber salido fácilmente a su favor. Al ganar esta pelea, casi se está borrando el pasado. Eso es por qué GGG está tan motivado y hambriento.

«Pero al mismo tiempo, Canelo quiere demostrar que no hay ningún error. Él es el hombre, incluso después de una derrota. Todavía va a actuar y es uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo».

GGG generalmente pelea en 160 libras, pero estará en 168 para esta pelea. García dijo que, contrariamente a la creencia popular, fue una buena jugada.

«Creo que es beneficioso para GGG aceptar esta pelea en un límite de 168. Debido a la edad, probablemente sea mejor para él subir un poco en términos de libras para evitar lastimarse y lastimar su cuerpo para bajar a 160. Ha estado en 160 toda su carrera. Creo que esto lo beneficiará y le permitirá desempeñarse mucho mejor».

Canelo quiere que esto termine ‘dentro de la distancia’

Después de dos peleas extremadamente cerradas contra GGG que duraron 12 rounds, Álvarez habló el jueves sobre la importancia de terminar la pelea temprano.

“Siento que trabajo mejor bajo presión”, dijo Canelo el viernes durante una conferencia de prensa. “Y la presión que me he puesto es terminar esto dentro de las 12 rondas. se que va a ser muy difícil pero nada en la vida es fácil. Siempre busco lograr lo que es difícil y he estado muy motivado, muy emocionado durante mi campo de entrenamiento para tratar de terminar esto antes de las 12 rondas.

“Tengo un rival muy duro delante de mí. Un oponente fuerte y duro. Pero ese será mi objetivo el sábado por la noche”.

¿GGG volverá a bajar a 160?

En una entrevista el viernes con DAZN, GGG mencionó cómo podría ser su futuro después de la muy esperada pelea del sábado. Dijo que después de una victoria podría quedarse en 168 libras, volver a bajar a 160 o tal vez incluso subir otra categoría de peso. Dijo que probablemente se reducirá al mayor enfrentamiento.

«No lo sé. Quiero contarte más sobre el lado comercial, ¿quién es más interesante? ¿Hay un gran nombre?»

El peso welter británico Conor Benn, quien tiene una pelea contra Chris Eubank Jr. el 8 de octubre, fue mencionado como un nombre potencial.

«Es una pelea difícil», dijo GGG, decidiendo no dar más detalles.

El entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, dice que su peleador está «realmente motivado» antes de la trilogía

Canelo Álvarez buscará recuperarse de su primera derrota desde 2013, y su entrenador dijo que ha notado un fuego un poco diferente de cara a la trilogía.

Es una gran motivación”, dijo el entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso. “Estamos en muy buena forma en este momento. Hemos trabajado muy duro durante este período de tres meses en el campamento. No hay nada más que decir. Veremos el sábado.

«Es un deportista realmente competitivo, ha sido así cuando era niño. Aprendes no solo de las victorias sino también de las derrotas. He visto que ha estado realmente motivado y concentrado y hemos hecho un trabajo fantástico en las últimas semanas». (Canelo y GGG) ambos tienen habilidades y actitudes diferentes. Podemos esperar una gran pelea el sábado por la noche».

¿GGG ha perdido un paso?

No se equivoquen al respecto, GGG no es el mismo tipo de luchador que era cuando se enfrentó por primera vez a Canelo en septiembre de 2017. Si viste sus peleas recientes, sigue siendo muy peligroso con gran poder en ambas manos, pero no ha demostrado la explosividad que alguna vez tuvo.

Canelo ha comentado sobre esto, diciendo que su oponente no está en el mismo nivel, pero el entrenador de GGG, Jonathan Banks, rechazó esa afirmación. Dijo que su luchador lo traerá desde la campana de apertura el sábado.

«Sería una tontería creer que no saldrá agresivo», dijo Banks el jueves en la conferencia de prensa final. «Él sale agresivo tanto como cualquier otra persona, entonces, ¿por qué no saldría agresivo ahora? Sea como sea que venga, Golovkin está listo para eso y enfrentará el desafío».

GGG simplemente dijo: «Me siento muy cómodo. Muy fuerte y listo».

Mira el loco movimiento de cabeza de Canelo

La superestrella mexicana a menudo es elogiada por su conjunto de habilidades ofensivas, pero santo infierno… mira estos movimientos defensivos contra algunos de los mejores tácticos del juego.

Resultados del pesaje para el evento principal

Ambos peleadores se veían grandiosos cuando llegaron a la balanza el viernes por la tarde afuera de T-Mobile Arena. La pelea se disputa en 168 y Canelo y GGG dieron en el blanco.

Canelo Álvarez: 167.4 libras

Gennady Golovkin: 167.8 libras

Larga historia entre luchadores

Ambos tienen una larga trayectoria que se remonta a septiembre de 2017 para uno de los combates de boxeo más esperados de la última década. Álvarez ingresó 49-1-1 — su única derrota fue ante Floyd Mayweather Jr., y GGG estuvo invicto en 37 combates. La pelea estaría a la altura de las expectativas, ya que ambos se enfrentaron cara a cara en una pelea durante los 12 rounds. Los jueces de primera fila lo dictaminarían como un empate dividido, lo que provocó llamadas inmediatas para una revancha.

Casi exactamente un año después eso sucedió.

En otro clásico, Álvarez y Golovkin demostraron por qué todavía estaban en la cima de sus juegos. Canelo comenzó más agresivo que la primera pelea, pero GGG tampoco se contuvo. A pesar de superar a su oponente en ocho de las 12 rounds, Golovkin cayó en las tarjetas de puntuación en una decisión por mayoría cerrada.

Last modified: septiembre 17, 2022

Etiquetas: Canelo Álvarez