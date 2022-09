Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 2 NFL 2022

NFL

La última mitad de una doble cartelera de «Monday Night Football» presenta un par de equipos de la NFC 1-0 cuando los Philadelphia Eagles reciben a los Minnesota Vikings. Estos dos han jugado algunos juegos interesantes en Philadelphia en los últimos años, y el equipo local obtuvo una victoria de 38-7 en 2018 que los llevó a su primer Super Bowl. Retroceda unos años más y hubo un juego en el Linc un martes de diciembre donde Joe Webb y Adrian Peterson vencieron a Michael Vick 24-14. En general, los Vikings se han llevado cuatro de los últimos seis encuentros de esta serie.

Los Vikings tuvieron una de las actuaciones más impresionantes de la Semana 1 al contener a Aaron Rodgers y los Packers en una victoria en casa por 23-7. Rodgers lució normal con 195 yardas aéreas y una intercepción en la derrota. Mientras tanto, fue el espectáculo de Justin Jefferson, ya que el receptor tuvo nueve recepciones para 184 yardas y dos touchdowns para los Vikings. Fue parte de un esfuerzo eficiente de Kirk Cousins, quien tuvo solo nueve pases incompletos y ninguna intercepción en 32 pases. Enviaron un mensaje al resto de la NFC Norte, ya la conferencia en general, de que serán un factor en la postemporada si lo logran.

Podría decirse que los Eagles fueron el equipo más publicitado en la temporada baja, pero casi pierden en Detroit 38-35 en la Semana 1. Philly obtuvo algunos primeros intentos cruciales al final y aguantó hasta obtener la victoria. Jalen Hurts completó 18 de 32 pases para 243 yardas, pero agregó 90 yardas por tierra en 17 acarreos. La defensa de los Eagles tuvo un montón de adquisiciones de agentes libres, pero la unidad aún produjo casi 400 yardas en la Semana 1.

Hora y Canal Eagles vs Vikings

Inicio: lunes 19 de septiembre a las 5:30 p.m. PT / 8:30 p. m. ET en Estados Unidos. 7:30 p.m. en México.

Televisión: ABC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Spread: Eagles -2

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

La semana 2 no presenta un montón de oportunidades de programación, y el enfoque no debería ser un problema a los ojos de gran parte de la nación en este juego. Los Vikings tienen este concurso intercalado entre dos concursos divisionales en casa, ya que reciben a Detroit la próxima semana. Philadelphia tiene una importante competencia fuera de casa en la Semana 3 contra su ex QB Carson Wentz y los Commanders, pero como dije, no creo que estén desenfocados para su primer partido en casa. El equipo alterna partidos fuera de casa y en casa hasta su descanso de la Semana 7.

2.- Podría, podría, debería

La historia más importante en este juego es el receptor abierto de segundo año de LSU que está iluminando los libros de récords de la NFL para el equipo visitante. Jefferson debería haber sido un Águila si Howie Roseman lo eligió en lugar de Jalen Reagor en la primera ronda hace unos años. Pregúntele a cualquier fanático de Philly y le dirán que es el mayor error de Roseman desde que seleccionó a JJ Arcega-Whiteside sobre DK Metcalf. La ironía de esto es que los Eagles finalmente se deshicieron de Reagor y lo enviaron a los Vikings, donde es el devolvedor de despejes del equipo. Reagor devolvió un despeje para siete yardas contra Green Bay y será abucheado sin piedad cada vez que toque el campo por parte de los fanáticos en el Linc.

3.- ¿Sigue siendo la pretemporada para algunos?

Ambos equipos rara vez usaron a sus titulares en la pretemporada de la NFL, sin embargo, obtuvieron resultados diferentes en la Semana 1. Los Eagles enviaron a Hurts para una serie en el Juego 1 y luego no lo usaron nuevamente en los siguientes dos juegos. La defensiva del equipo apenas tocó el campo fuera de algunas prácticas conjuntas con los Browns y los Dolphins, y se notaba que su oxidación se manifestó en Detroit. El estado físico del equipo también se cuestionó un poco porque los jugadores clave parecían muy cansados ​​​​al final. Veremos si hay mejoras en ambas áreas para el lunes porque la ofensiva de Minnesota aprovechará cualquier error. Cousins ​​nunca tocó el campo en la postemporada e hizo clic desde el principio.

Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings en VIVO

Dejando a un lado el hecho de que el autor es fanático de los Eagles, espero un mejor esfuerzo de su defensa a pesar del coordinador defensivo Jonathan Gannon, quien no ha logrado armar planes de juego sólidos contra las mejores ofensivas que ha enfrentado su equipo. Creo que vemos menos a Hurts corriendo el balón y más dándoselo a A.J. Brown y DeVonta Smith. Creo que el equipo de casa obtiene la victoria a pesar de que Jefferson logra grandes números una vez más.

Predicción: Eagles 27, Vikings 23

Narración:

Last modified: septiembre 19, 2022

Etiquetas: Eagles vs Vikings