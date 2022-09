¿Jugarían en Barcelona?: La respuesta de Asensio y de Fede Valverde

Noticias

En las últimas horas el mundo Barcelona-Real Madrid estuvo movido por unas declaraciones de Marco Asensio en la que no descarta la posibilidad de llegar a vestir la camiseta blaugrana algún día.

¿Interés del Barcelona?: «Sinceramente, no sé si el Barça me quiere. Como el Barça han salido muchos otros clubes…«, empezó diciendo el jugador.

Y añadió que: «Es que no lo he pensado, ni lo he valorado. Yo, ahora mismo, no te puedo dar una respuesta, no lo sé«.

Recordemos que a Marco Asensio se le termina contrato el próximo año con el equipo merengue y los rumores de renovación no se han visto. De hecho, en el pasado mercado de pases el mismo Ancelotti reconoció que el jugador se encontraba mirando otras opciones.

Ante este revuelo, salió a la luz un vídeo de Fede Valverde en la que también le cuestionan sobre si llegaría a jugar algún día en el equipo del Camp Nou, a lo que el expeñarol respondió con un rotundo ‘no’.

«Obviamente sabemos el equipo que es el Barcelona, pero yo creo que por respeto al Madrid o por respeto a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría«, empezó diciendo el uruguayo

«No jugaría por respeto al escudo que me da hoy para comer y vivir, que me da el cariño y bueno, los valores con los que me criaron en casa«, reiteró.

Ante las palabras del uno y del otro, el madridismo ha criticado fuertemente al exMallorca por medio de las redes sociales y varios ya han pedido su salida.

