Irán vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Partido muy atractivo nos espera este viernes 23 de septiembre siguiendo con la jornada de la Fecha FIFA, donde Irán buscará demostrar que tiene calidad para competir ante los mejores del mundo, tendrá una gran prueba cuando se midan a Uruguay que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del NV Arena.

Hora y Canal Irán vs Uruguay

Sede: NV Arena, Sankt Pölten, Austria

Hora: 6:00 pm de Austria. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Deportes

Irán vs Uruguay en VIVO

La selección de Irán está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en el Mundial 2022 donde se medirá a Inglaterra, Gales y Estados Unidos, por lo que parece el equipo más débil y tendrá que llegar a punto si quieren ser competitivos.

Los Iraníes vienen de un amargo descalabro en su último partido el pasado 12 de junio cuando fueron superados 1-2 por Argelia, aunque todo les sirve para prepararse.

Por su parte, Uruguay también se prepara para su viaje a Qatar donde sueñan con hacer un papel importante. Ellos compartirán el sector H junto a Corea del Sur, Portugal y Ghana.

Los Charruas tuvieron acción por última vez el pasado 11 de junio cuando se despidieron de su afición goleando 5-0 a Panamá, de la mano de Diego Alonso todavía no conocen la derrota.

Tanto Irán como Uruguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones están afinando ya los últimos detalles de cara al Mundial 2022 donde querrán hacer un buen papel, aunque claramente los Charruas tienen aspiraciones mucho más altas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Irán vs Uruguay.

