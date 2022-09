[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Surinam vs Nicaragua 2-1 Amistoso Septiembre 2022

Amistosos

Sorprendentemente Nicaragua perdió 2-1 en condición de visitante contra Surinam en esta Fecha FIFA del mes de septiembre, dos meses antes del Mundial 2022.

A los 25 minutos del primer tiempo Mitchell Te Vrede marcó el 1-0 que puso en ventaja a los locales. El partido se notó algo lento y con pocas acciones y ambos equipos se fueron a los vestidores con este marcador parcial.

#Amistoso 🇸🇷🆚🇳🇮



📹 Mitchell Te Vrede anotó su primer gol internacional con la 'Natio' gracias a este gran derechazo al ángulo.



⏰ Ya se juega el segundo tiempo en Almere: #Surinam vence 1-0 a #Nicaragua.pic.twitter.com/1s86JIlICE — Camino Mundial (@caminomundialok) September 22, 2022

En el segundo tiempo, la situación no cambió y Surinam mantuvo la victoria en la bolsa. No obstante, al minuto 88 Nicaragua empató 1-1 con el tanto de Josué Quijano que perforó las redes de Surinam. Sin embargo, la respuesta de los locales no se hizo esperar y a los 90 Jeredy Hilterman le dio la victoria 2-1 a Surinam con un verdadero golazo. Con este amistoso Surinam estaba dejando atrás la estadística negativa de haber perdido 4 de sus últimos 5 partidos y no ganaba desde el 1ero de febrero del presente año contra Guyana.

Así mismo, Nicaragua perdió un partido que en teoría era fácil para el seleccionado y debe prepararse mejor de cara a la CONCACAF Nations League 2022-2023. El equipo buscará regresar a la victoria el 27 de septiembre cuando se mida frente Ghana en la segunda jornada de la última Fecha FIFA antes del Mundial 2022.

