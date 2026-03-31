México vs Bélgica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

La Selección Mexicana tendrá una de sus pruebas más exigentes del año cuando enfrente a la poderosa Bélgica este martes en el Soldier Field de Chicago. El encuentro marcará el cierre de la actividad del Tri durante la fecha FIFA de marzo y será una evaluación clave en su preparación rumbo a la próxima FIFA World Cup 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre sabe que enfrentarse a una selección europea de primer nivel es la oportunidad perfecta para medir el verdadero nivel del equipo antes del gran torneo.

México llega invicto y con una defensa sólida

El Tricolor atraviesa un gran momento en este inicio de 2026. Bajo el mando del “Vasco” Aguirre, México se mantiene invicto en el año y ha demostrado una notable solidez defensiva.

Uno de los datos que más llama la atención es que el equipo no ha recibido goles en sus últimos cuatro partidos, algo que ha reforzado la confianza del grupo. Entre esos resultados destaca el triunfo frente a Portugal, donde México logró neutralizar el ataque liderado por Bruno Fernandes.

La gran pregunta será si esta muralla defensiva puede mantenerse firme ante uno de los ataques más peligrosos del fútbol europeo.

Bélgica llega como uno de los equipos más en forma

Del otro lado estará Bélgica, dirigida por Rudi Garcia, una selección que atraviesa un momento espectacular.

Los belgas vienen de protagonizar una exhibición ofensiva tras vencer 5-2 a los Estados Unidos, demostrando por qué son considerados uno de los equipos más peligrosos del momento.

Entre sus figuras destaca Dodi Lukebakio, quien firmó un doblete en ese partido, además del talento del mediocampista Kevin De Bruyne, uno de los futbolistas más influyentes del fútbol mundial.

El conjunto europeo no conoce la derrota desde hace más de un año, lo que convierte este enfrentamiento en el desafío más complicado para México desde su duelo ante Brazil national football team en 2024.

Pronóstico México vs Bélgica

Todo apunta a un partido muy equilibrado en Chicago. México intentará mantener su solidez defensiva y aprovechar los espacios al contragolpe, mientras que Bélgica buscará imponer su calidad ofensiva y experiencia internacional.

La clave del encuentro podría estar en la eficacia frente al arco y en la capacidad de los mexicanos para contener el talento creativo de los europeos.

Pronóstico: victoria de Bélgica 2-1 en un partido muy disputado.

La incógnita es si la defensa del Tri logrará mantener su racha sin goles o si el poderoso ataque belga terminará por romper el invicto del equipo de Aguirre.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: marzo 31, 2026