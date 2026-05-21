México vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡La cuenta regresiva mundialista ya comenzó y la Selección Mexicana tiene su primer gran examen! Este viernes, el Tri de Javier Aguirre enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en un amistoso clave dentro de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Con menos de tres semanas para el debut mundialista ante Sudáfrica, el ambiente dentro de la concentración mexicana está al máximo. Los lugares para la lista definitiva siguen abiertos y cada minuto en la cancha puede definir quién estará en la máxima fiesta del fútbol.

Javier Aguirre acelera la preparación del Tri

La Selección Mexicana trabaja intensamente en el CAR buscando llegar en su mejor versión al Mundial. Javier Aguirre sabe que el tiempo es corto y por eso este amistoso representa mucho más que un simple partido de preparación.

El ‘Vasco’ ya cuenta con varias de sus figuras europeas integradas al grupo. Futbolistas como Edson Álvarez, Luis Chávez, César Montes y Jorge Sánchez reportaron con el equipo y apuntan a liderar a una selección que necesita recuperar confianza y convencer a la afición.

Además, la competencia interna está completamente abierta. Varios jugadores se juegan sus últimas oportunidades para ganarse un lugar en la convocatoria final, lo que podría traducirse en un equipo intenso y agresivo desde el arranque.

México también llega con presión. Después de meses de dudas y críticas alrededor del funcionamiento del equipo, el Tri necesita una actuación sólida que ayude a generar ilusión antes de la Copa del Mundo.

Ghana apuesta por juventud y velocidad

Del otro lado aparece una selección de Ghana que llega con una propuesta muy interesante bajo el mando del experimentado Carlos Queiroz.

El conjunto africano apostó por una base Sub-23 llena de jóvenes talentosos y futbolistas que buscan levantar la mano rumbo al Mundial. Será un equipo dinámico, rápido y con muchísimo hambre de mostrarse internacionalmente.

Eso sí, Ghana tendrá ausencias importantes. La más sensible es la de Antoine Semenyo, atacante del Manchester City y una de las grandes figuras ofensivas del equipo africano tras una temporada espectacular en Inglaterra.

A pesar de ello, los ghaneses prometen ser un rival incómodo por su velocidad, físico y capacidad para atacar espacios.

Puebla se prepara para una gran noche

El Estadio Cuauhtémoc será escenario de un partido muy especial. La afición mexicana espera ver una versión mucho más convincente del Tri y comenzar a ilusionarse de cara al Mundial que se disputará en casa.

La intensidad física de Ghana podría representar una prueba muy útil para México, especialmente pensando en el ritmo y exigencia que tendrán varios rivales mundialistas.

Pronóstico México vs Ghana

Todo apunta a un encuentro dinámico y con oportunidades para ambos equipos. México tiene mayor experiencia, más talento individual y la obligación de responder frente a su afición.

Sin embargo, Ghana seguramente intentará complicar con velocidad y presión alta, especialmente aprovechando que el Tri todavía sigue afinando detalles colectivos.

Nuestro pronóstico: México aprovechará la localía y la calidad de su plantel para imponerse con autoridad. Victoria del Tri 3-1 sobre Ghana en un partido que ayudará a bajar un poco la presión rumbo al Mundial 2026. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 21, 2026