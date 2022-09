Arsenal vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 1 de octubre en la jornada 8 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide en la cima, pero recibirán al Tottenham que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Tottenham

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Arsenal vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una gran temporada siendo el rival a vencer ya que después de 7 jornadas suman 6 victorias y una derrota, por lo que en casa saldrán decididos a sumar de a tres que los consolide en la cima.

Los Gunners vienen de un gran triunfo, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Brentford logrando golearlos 0-3 con goles de William Saliba, Gabriel Jesus y Fábio Viera.

Por su parte, el Tottenham ha tenido una buena campaña demostrando que quieren volver a los primeros planos. Después de 7 fechas se mantienen invictos al sumar 5 triunfos y par de empates, así que en esta visita intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Spurs vienen de una contundente victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Leicester logrando aplastarlos 6-2 con hat-trick de Heung-min Son y anotaciones de Harry Kane, Eric Dier y Rodrigo Betancur.

Tanto el Arsenal como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Gunners como líderes con 18 puntos, mientras que los Spurs son terceros con 17 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Tottenham.

Arsenal vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Last modified: septiembre 30, 2022

Etiquetas: Arsenal