Liverpool vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 2 de octubre en la jornada 9 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven, pero recibirán a un Brighton que saldrá motivado listo para sorprender en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Brighton

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Liverpool vs Brighton en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una temporada irregular hasta ahora que los ha rezagado en la tabla, por lo que se han quedado sin margen de error. Después de 6 duelos suman par de victorias, 3 empates y han caído derrotados en una ocasión.

Los Reds no han tenido acción desde el pasado 13 de septiembre en la Champions League donde vencieron de manera milagrosa 2-1 al Ajax con goles de Mohamed Salah y Joel Matip.

Por su parte, el Brighton ha sorprendido en este inicio de temporada soñando con pelear algo más que la salvación. Ellos suman 4 triunfos, un empate y un descalabro.

Las Gaviotas no ven acción desde el pasado 4 de septiembre cuando golearon 5-2 al Leicester City con doblete de Alexis Mac Allister y anotaciones de Moisés Caicedo, Leandro Trossard y un autogol.

Tanto el Liverpool como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Reds en la octava posición con 9 puntos, mientras las Gaviotas son cuartos con 13 unidades en esa Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Brighton.

Liverpool vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Last modified: septiembre 30, 2022

Etiquetas: Brighton