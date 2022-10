Sevilla vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 LaLiga 2022-2023

Liga Española 2022-2023

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 1 de octubre en la jornada 7 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro tras el inicio complicado que viven, pero recibirán a un Atlético de Madrid también llega con la urgencia de ganar en el Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Sevilla vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una campaña complicada que las tiene peleando en la zona baja, por lo que les urge reaccionar y más en casa. Después de 6 duelos suman una victoria, par de empates y han caído en 3 duelos.

Los Nervionenses vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Villarreal en un choque donde Óliver Torres los puso al frente a los 8 minutos, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una temporada algo irregular e igual necesitan apretar el paso. Ellos cosechan 3 triunfos, un empate y han caído en un par de duelos.

Los Colchoneros vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Real Madrid siendo superados 1-2.

Tanto el Sevilla como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la quinceava posición con 5 puntos, mientras que los Colchoneros son séptimos con 10 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Atlético de Madrid.

