West Ham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Buen partido tendremos este sábado 2 de octubre en la jornada 9 de la Premier League 2022-2023, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro tras el momento difícil que viven, pero recibirán a unos Wolves que también saldrán con la urgencia de ganar en el Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Wolves

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

West Ham vs Wolves en VIVO

El cuadro del West Ham ha tenido un arranque de temporada complicado que los tiene peleando en la zona baja de la tabla después de sumar apenas un triunfo, un empate y 5 derrotas en 7 duelos.

Los Hammers no han tenido actividad desde el pasado 18 de septiembre cuando visitaron al Everton siendo superados 1-0.

Por su parte, los Wolves tampoco han tenido un inicio de temporada para presumir dado que igual han ganado únicamente un duelo de sus primeros 7, con 3 empates y 3 derrotas.

Los Lobos tuvieron actividad por última vez el pasado 17 de septiembre siendo goleados en casa 0-3 por el Manchester City.

Tanto el West Ham como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en esta reanudación rumbo a la larga pausa que vendrá por el Mundial 2022. En la tabla general encontramos a los Hammers en la posición 18 con 4 puntos, mientras que los Lobos están un lugar arriba con 6 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Wolves.

West Ham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Last modified: septiembre 30, 2022

Etiquetas: Canal West Ham vs Wolves