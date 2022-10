Ajax vs Go Ahead Eagles EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Eredivisie 2022-2023

Eredivisie

Gran partido tendremos este sábado 1 de octubre en la jornada 8 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Ajax busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse en carrera por la cima, pero recibirán al Go Ahead Eagles que intentará dar la campanada en su dura visita al Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Go Ahead Eagles

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 8:00 pm de Países Bajos. 12:00 pm de Centroamérica. 1:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs Go Ahead Eagles en VIVO

El cuadro del Ajax ha tenido una buena temporada siendo uno de los protagonistas, dado que en 7 jornadas suman 6 victorias y apenas han perdido en una ocasión, por lo que en casa intentarán sumar de a tres tras venir de perder su paso perfecto en la jornada pasada.

Ajacieden, con Edson Álvarez como titular, viene de un amargo descalabro en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al AZ Alkmaar siendo superados 2-1.

Por su parte, el Go Ahead Eagles ha tenido una temporada irregular, aunque han venido mejorando con par de victorias consecutivas, de hecho son sus únicos 2 triunfos a cambio de 5 descalabros.

Las Águilas, previo a la Fecha FIFA, lograron una valiosa victoria 2-0 sobre el Emmen con doblete de Oliver Edvardsen, también tuvieron un amistoso el jueves de la semana pasada venciendo 4-2 al Borussia Dortmund II.

Tanto el Ajax como el Go Ahead Eagles saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos al Ajacieden como sublíder con 18 puntos, mientras que las Águilas son treceavos con 6 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Go Ahead Eagles.

