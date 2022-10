Gran Premio de Singapur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Este domingo 2 de octubre vuelve la actividad de la Formula 1 que entra a su recta final en esta temporada 2022, con el Gran Premio de Singapur donde Max Verstappen buscará un nuevo triunfo que, incluso, podría darle ya el título Mundial, pero tendrá que hacerlo muy lejos de la Pole Position donde Charles Leclerc intentará volver a la senda del triunfo, mientras Checo Pérez lo acompañará en la primera salida del Circuito Urbano de Marina Bay.

Sede: Circuito Urbano Marina Bay, Marina Bay, Singapur

Hora: 3:00 pm de Europa. 6:00 am de Centroamérica. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Después de que las fuertes lluvias antes de la FP3 empaparon la pista de Marina Bay y significaron que la sesión se redujo a la mitad, la Q1 comenzó con parches para el diseño todavía muy mojados pero la mayoría secos.

Esto significó que los pilotos líderes corrieron intermedios para llegar a la Q3 antes de que finalmente la mayoría cambiara a slicks, con todos los autos alimentados para circular a lo largo de cada segmento para aprovechar las condiciones de secado y el factor principal de evolución de la pista.

Lewis Hamilton abrió el camino al principio de la Q3 con un 1m53.082s que mejoró el esfuerzo de liderazgo inicial de Yuki Tsunoda que seguía corriendo en los intermedios.

Hamilton, Leclerc y Fernando Alonso intercambiaron el primer lugar durante la mitad de la Q3, mientras que Verstappen mostró un ritmo rápido en el primer sector antes de perder regularmente con grandes deslizamientos en las partes aún húmedas del sector final.

El 1m49.412s de Leclerc para ganar la pole llegó cuando quedaba menos de un minuto, pero su oposición no pudo derrocarlo en una carrera en la que podría perder la pelea por el título de 2022 ante Verstappen.

Sergio Pérez ocupó el segundo lugar, antes de que Hamilton publicara un segundo sector morado para amenazar brevemente el primer puesto de Leclerc antes de que retrocediera en las curvas finales.

Carlos Sainz fue cuarto por delante de Alonso, Lando Norris y Pierre Gasly y luego llegó Verstappen.

Abandonó sus dos carreras finales, la primera con un impresionante primer sector antes de que un deslizamiento en la curva 18 significara que retrocedió para un esfuerzo final.

Estuvo cerca, pero no mejoró su marca personal anterior, pero Red Bull le ordenó entrar en boxes y no completar la vuelta para su clara frustración y confusión.

Kevin Magnussen, como Tsunoda, comenzó la Q3 con inters, pero cambió a slicks mucho antes que el corredor AlphaTauri: ambos terminaron noveno y décimo.

Así que estamos listos para disfrutar de una carrera que luce muy atractiva por la dificultad de rebasar, habrá que que ver si Checo Pérez es agresivo desde al salida buscando colocarse rápidamente adelanta y con ello aspirar a ganar una carrera que le de confianza de cara a la recta final, pero Max Verstappen saldrá con todo por la victoria y Charles Leclerc sabe que solamente el triunfo mantendría su velita encendida.

