Las Vegas Raiders vs Denver Broncos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2022

La semana 4 de la temporada de la NFL trae una importante batalla de la AFC Oeste cuando los Raiders reciban a los Broncos el domingo. Las Vegas barrió la serie de la temporada el año pasado, ganando 17-13 en casa y 34-24 fuera de casa el año pasado. En general, los Raiders han ganado siete de los últimos nueve ya que la franquicia de Denver ha pasado por una mala racha. Los Raiders también han ganado seis juegos consecutivos en casa contra sus rivales de división.

Aunque no son exactamente un Scorigami de la NFL, los Broncos (2-1) escaparon del «Sunday Night Football» con una extraña victoria por 11-10 sobre los 49ers. El concurso contó con dos goles de campo, un safety y dos touchdowns cuando Denver anotó un TD con 4:10 restantes en el reloj en su camino hacia la victoria. No hay un solo número que no sea feo de ese concurso, con ambas ofensivas peleadas, incluida una actuación de 20 de 33 para 184 yardas sin un touchdown o una intercepción de Russell Wilson.

Las Vegas (0-3) sigue en busca de su primera victoria de la temporada tras caer 24-22 ante los Titans. Derek Carr completó 26 de 44 pases para 303 yardas con dos pases de touchdown y una intercepción. La estadística más evidente para los Raiders es que Davante Adams solo tuvo 36 yardas por recepción en cinco recepciones. Mack Hollins fue el líder receptor del equipo con ocho atrapadas para 158 yardas y un touchdown. Sin embargo, la defensa no pudo detenerlos cuando importaba, y perdieron.

Hora y Canal Raiders vs Broncos

Inicio: domingo 2 de octubre a las 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México

Televisión: CBS en Estados Unidos. Canal 5 en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Raiders -2

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

Es un cambio rápido para los Broncos, que regresan a casa después de este para recibir a los Colts en «Thursday Night Football». Denver ya ha sido el centro de atención en horario de máxima audiencia dos veces con un concurso de la semana 1 el lunes por la noche y el evento del domingo por la noche de la semana pasada. Los partidos fuera de casa divisionales siempre exigen concentración, por lo que no veo que este sea un mal momento para programar el equipo visitante. Los Raiders son el único equipo 0-3 en la liga, por lo que la concentración no debería ser un gran problema a pesar de que están en MNF la próxima semana en Kansas City contra los Chiefs. Irónicamente, esto es parte de un tramo de partidos alternos en casa y fuera de casa hasta su semana de descanso de la Semana 6.

2.- ¿Remordimiento del comprador?

Cuando Denver adquirió a Wilson, se habló de un campeonato de división o al menos de un lugar en los playoffs en Mile High City. Hasta ahora, a lo largo de tres juegos, ha habido un reajuste de las expectativas que involucran al ex jugador de Seattle. Wilson ha completado el 59.4 por ciento de sus pases y tiene solo dos touchdowns por una intercepción. Ha sido despedido nueve veces y no ha sido impresionante en general con su nuevo equipo. Se enfrenta a un equipo de los Raiders que tiene una secundaria altamente explotable que permitió que Ryan Tannehill fuera altamente eficiente la semana pasada. La unidad tiene solo dos intercepciones y dos capturas en general, por lo que ambos números deben mejorar si los Raiders esperan entrar en la columna de victorias.

3.- Revisa el silenciador

Carr ha sido una bolsa mixta en lo que va de la temporada después de una mala actuación en la Semana 1 en Los Ángeles contra los Chargers, donde alimentó a la fuerza a Adams demasiado y lanzó tres intercepciones en una derrota. Las próximas dos semanas, lanzó cuatro touchdowns a una sola intercepción, pero Adams tuvo solo siete recepciones en total para 48 yardas. Tiene que haber un medio feliz en alguna parte para que el receptor N° 1 pueda alimentarse con frecuencia, pero Darren Waller y Hunter Renfrow (cuando están sanos) también pueden recibir el balón. Josh McDaniels fue un coordinador ofensivo tan bueno con los Patriots que es un poco extraño que los Raiders estén luchando para lograr que Adams se abra más. Denver tiene esquinas difíciles en Pat Surtain II y Ronald Darby, así que veremos qué sucede el domingo.

Las Vegas Raiders vs Denver Broncos en VIVO

Antes de que comenzara la temporada, dije que no creía que los Raiders serían tan buenos esta temporada. Su ofensiva en papel se ve increíble, pero los juegos no se juegan en papel, y el otro lado del balón tiene muchos problemas. Considerando todo eso, sigo pensando que su primera victoria llega el domingo. Denver no ha inspirado mucha confianza en que Nathaniel Hackett fuera una buena contratación. El campo local es la diferencia aquí en este feo concurso.

Predicción: Raiders 20, Broncos 16

