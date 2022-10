Dallas Cowboys vs Washington Commanders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2022

NFL

Una de las rivalidades más reconocibles de la NFL se reanuda el domingo cuando los Dallas Cowboys reciban a los Washington Commanders. Dallas ha dominado últimamente la serie con su antiguo rival divisional, ganando nueve de los últimos 12 encuentros.

La temporada pasada, los Cowboys demolieron a Washington en casa 56-14 y ganaron el encuentro anterior 27-20. Los juegos se produjeron con 14 días de diferencia, con Dak Prescott lanzando para cinco touchdowns en total en las victorias. Sin embargo, tendrán que hacerlo sin su mariscal de campo estrella esta semana, ya que permanece fuera de juego después de someterse a una cirugía del pulgar.

Los Cowboys (2-1) en realidad tienen marca de 2-0 sin Prescott, despachando a los Giants 23-16 en «Monday Night Football» en su última victoria. Cooper Rush fue un eficiente 21 de 31 pases para 215 yardas y un touchdown. Recibió la ayuda de Tony Pollard, quien fue mejor que Ezekiel Elliott, ya que corrió para 105 yardas en 13 acarreos. La defensa fue espectacular como siempre, aunque Micah Parsons terminó con una sola entrada. Una preocupación leve es que Dallas permitió que los Giants promediaran 6.7 yardas por acarreo, aunque al final no importó.

Mientras tanto, Carson Wentz puso un huevo masivo contra su ex equipo cuando el mariscal de campo mostró todas las fallas que tuvo en Indianápolis y Filadelfia. Wentz retuvo el balón demasiado tiempo, lo que provocó nueve capturas y un par de balones sueltos. Cuando la persona que hizo la señal realmente tuvo tiempo, envió por correo aéreo varios lanzamientos y estuvo completamente inexacto hasta el momento de la basura cuando los llevó a la única serie de touchdown del equipo en la derrota 24-8. Jalen Hurts cortó la defensa de Washington por una suma de 340 yardas y tres touchdowns. Los Commanders (1-2) no contaron con el esquinero William Jackson III, pero también ha tenido algunos problemas en su segunda temporada en DC.

Hora y Canal Cowboys vs Commanders

Inicio: domingo 2 de octubre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita) en EUA.

Spread: Cowboys -2.5

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

Washington alterna juegos en casa y fuera hasta la Semana 11, pero un factor mucho más importante es que Carson Wentz se recuperará después de un día difícil en la oficina el domingo pasado. Debió ser emotivo para Wentz enfrentar al equipo que lo seleccionó, pero tiene que reagruparse y volver a jugar como en los dos primeros juegos. Tiene marca de 4-4 en ocho aperturas en su carrera contra Dallas, aunque con una buena proporción de touchdown a intercepción de 14:4. Mientras tanto, los Cowboys están lidiando con una semana corta, aunque ganaron el lunes por la noche, por lo que debería haber un remanente positivo de cara a este juego. Este también es un concurso importante con juegos de visita consecutivos contra los Rams y Eagles que se avecinan.

2.- Sigue siguiendo

Aunque nada es oficial, no se espera que Dak Prescott regrese para este juego. Eso significa que estará Cooper Rush bajo el centro y, hasta ahora, el plan de juego que involucra al mariscal de campo suplente ha sido fantástico. El coordinador ofensivo Kellen Moore no le ha pedido a Rush que haga demasiado y ha respondido no solo jugando un fútbol sin errores, sino que está completando el 63 por ciento de sus pases y también ayudando al equipo a promediar 364 yardas en sus dos aperturas. Y lo ha hecho sin un complemento completo de armas, pero eso puede cambiar esta semana con la expectativa de que el receptor abierto Michael Gallup y el ala cerrada Dalton Schultz regresen. Gallup no ha visto el campo desde que se desgarró el ligamento cruzado anterior el año pasado, mientras que Schultz se perdió el partido de la semana pasada luego de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior en la Semana 2. Prescott podría regresar la próxima semana, por lo que este puede ser el último tiro de Rush liderando la ofensiva. Y puede salir con una nota alta con la defensa de Washington cediendo 402.7 yardas por juego (26) y lidiando con problemas de comunicación persistentes en ese lado del balón.

3.- Cambia el plan de juego

Toda la atención estará en las fallas de Wentz el domingo pasado, pero gran parte de la culpa recae en el coordinador ofensivo de Washington, Scott Turner, cuyo plan de juego necesitaba cambiar una vez que vio a su mariscal de campo morir en el bolsillo. Los Cowboys lideran la liga con 13 capturas, provenientes de seis jugadores diferentes. Micah Parsons (4), DeMarcus Lawrence (3) y Dorance Armstrong (3) han sido los líderes hasta el momento, pero la profundidad de la carrera al pasador de Dallas presentará un problema para la línea ofensiva de los Commanders que ya ha perdido al centro Chase Roullier. lesión. Este grupo sigue siendo mejor que la línea O del campo de los Gigantes, y abrieron suficientes huecos para conducir a 167 yardas terrestres (6.7 ypc) el lunes por la noche. Sin embargo, correr el balón no ha sido el punto fuerte de Washington (86.7 ypg, 24) hasta ahora, pero Turner no puede abandonar esas jugadas y también necesita marcar algunos pases cortos para ayudar a su mariscal de campo y mantener a raya a los especialistas en capturas de los Cowboys.

Dallas Cowboys vs Washington Commanders en VIVO

Es difícil tener confianza en que Washington ingrese a este juego. Dallas tiene todo en marcha mientras los comandantes luchan en ambos lados del balón. Creo que pueden intentar acortar este juego ejecutándolo más, pero ni Antonio Gibson ni J.D. McKissic son una verdadera opción entre tacleadas. Las Vegas cree que este será un juego reñido con un diferencial tan corto y, por alguna razón, estoy de acuerdo. Las rivalidades traen resultados extraños de vez en cuando. Sigo pensando que el equipo de casa gana el domingo.

Predicción: Cowboys 24, Commanders 20

Last modified: octubre 1, 2022

Etiquetas: Cowboys vs Washington