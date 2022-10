RB Leipzig vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Abrimos las emociones de este miércoles 5 de octubre siguiendo con la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el RB Leipzig busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro tras el mal arranque, pero recibirán a un Celtic que intentará salir con vida de su dura visita al Red Bull Arena.

Hora y Canal RB Leipzig vs Celtic

Sede: Red Bull Arena, Leipzig, Alemania

Hora: 6:45 pm de Alemania. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

RB Leipzig vs Celtic en VIVO

El cuadro del RB Leipzig ha tenido una temporada irregular en la Bundesliga donde marchan en la onceava posición, aunque vienen motivados ya que el pasado sábado recibieron al Bochum logrando golearlos 4-0 con dobletes de Timo Werner y Christopher Nkunku.

Los Toros Rojos no la han pasado nada bien en esta Liga de Campeones perdiendo los dos partidos que han disputado. Su último choque fue el 14 de septiembre siendo superados 2-0 por el Real Madrid.

Por su parte, Celtic está dominando la Scottish Premiership donde marcha como líder. El pasado sábado recibieron al Motherwell sufriendo para vencerlos 2-1 con goles de Kyogo Furuhashi y Reo Hatate.

The Bhoys ha tenido un desempeño irregular en esta Liga de Campeones donde suman un empate y una derrota en 2 duelos. El pasado 14 de septiembre visitaron al Shakhtar logrando igualar 1-1.

Tanto el RB Leipzig como el Celtc saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea, al menos, por la tercera posición en esta Champions League que cerrará su primera vuelta en esta fase de grupos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. RB Leipzig vs Celtic.

RB Leipzig vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2022-23

Last modified: octubre 4, 2022

